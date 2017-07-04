Анна Чуракова рассказала, как работает Общественная палата России

Член Общественной палаты России Анна Чуракова пообщалась с участниками форума «Инноватика: Крохаль 2017». Общественница встретилась со слушателями образовательной программы «Молодежные медиа», рассказала о наиболее актуальных вопросах медиа, поднимаемых в Общественной палате России и познакомилась с форумом в целом.

Для слушателей площадки «Молодежные медиа», где уже второй день работают два информационных портала Север11.рф и Запад11.рф, член Общественной палаты России Анна Чуракова провела короткую пресс-конференцию. По ее словам, одной из наиболее острых тем современных медиа являются проект закона о расходах губернаторов на пиар. Анна Чуракова уверена: закон уничтожит систему государственных региональных и муниципальных СМИ, во многом существующих за счет местных бюджетов.

«В Общественной палате проходят так называемые нулевые чтения, и сейчас как раз обсуждается проект закона об отмене затрат губернатора на пиар. Речь идет, в том числе, о финансировании региональных СМИ, и этот закон способен убить всю систему региональной прессы. Депутат Госдумы РФ Евгений Ревенко обещал, что этот документ не поступит даже на первое чтение, потому что иначе он подорвет всю систему финансирования региональных СМИ, а другой – не предложено», — уверена Анна Чуракова.

Также Анна Чуракова рассказала о еще одной острой проблеме региональной журналистики – зарплатах работающих в сельских СМИ журналистах. По ее словам, в указы президента о повышении зарплат сельским учителям, врачам и полицейским категория журналистов не вошла:

«Уровень зарплаты журналистов в муниципальных СМИ на сегодня — около 13 тысяч рублей – крайне мало. И в связи с этим средний возраст журналистов в республике составляет около 50 лет. Молодые журналисты на такую зарплату идти не хотят, но эти люди формируют общественное мнение».

После встречи со слушателями образовательной программы «Молодежные медиа» член Общественной палаты России познакомилась с форумом в целом. О площадках и программах «Инноватики» ей рассказал программный директор форума — директор Республиканского центра поддержки молодежных инициатив Сергей Жеребцов. Обсуждая организацию форума «Инноватика: Крохаль 2017», Анна Чуракова и Сергей Жеребцов пришли к выводу о необходимости проведения в Коми медиа-форума, в рамках которого на одной площадке можно было бы собрать представителей СМИ, властных структур, законодателей и общественников.

Напомним, в этом году седьмой республиканский молодежный образовательный форум «Инноватика: Крохаль 2017» проходит с 3 по 8 июля. Участники на восьми образовательных площадках работают с экспертами и спикерами по направлениям «Ты – предприниматель», «Кадры государственной молодежной политики», «Молодежные медиа», «Волонтерство», «Молодежное самоуправление», «Технопарк», «Патриотизм» и «Творчество».

По сообщению УГТУ