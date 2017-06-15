Более 50 молодым ухтинским семьям помогли с жильем

Одно из самых радостных ежегодных мероприятий состоялось 9 июня в администрации Ухты: молодым семьям были торжественно вручены свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья. Поддержку получили участники подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 года.

Председатель Совета МОГО «Ухта» Григорий Коненков и руководитель администрации города Магомед Османов поздравили семьи и провели вручение свидетельств.

В Ухте подпрограмма реализуется с 2007 года – уже 10 лет. За это время социальные выплаты на приобретение жилья получили 224 молодые семьи. Отрадно, что год от года количество семей, получивших поддержку, растет. В этом же году заметен еще больший рост чем раньше: если в 2016 году выплаты получили 33 семьи, то сейчас – 52, семь из которых многодетные. Важно, что растут и суммы выплат. В зависимости от количества человек в семье суммы варьируются от половины до полутора миллиона.

В первую очередь в списки включаются молодые семьи-участники подпрограммы, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, имеющие трех и более детей.

По сообщению администрации Ухты