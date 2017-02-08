Четвертая попытка Минобра Коми создать свой молодежный портал

В Республике Коми будет создан единый информационно-коммуникационный ресурс для молодежи. Об этом сообщила заместитель Председателя Правительства — министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Михальченкова на встрече с членами Молодежного правительства региона.

Напомним, 1 февраля завершилось закрепление членов Молодёжного правительства за органами исполнительной власти Республики Коми. Данное поручение дал Глава Республики Коми Сергей Гапликов по итогам заседания регионального кабинета министров, на котором обсуждались вопросы кадровой политики. При выборе министерств и ведомств для сотрудничества молодые люди отдали предпочтение наиболее интересным для себя направлениям деятельности. За Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми закреплены Олег Тулубенский и Ирина Машукова.

На встрече участники обсудили возможные формы взаимодействия государственного органа и молодежной структуры. Ребята поделились своим опытом работы, рассказали об интересуемых направлениях деятельности.

Наталья Михальченкова рассказала о направлениях государственной молодежной политики, которые требуют усиления и доработки, предложила ряд конкретных форм участия в деятельности по продвижению молодежной политики в регионе.

«В Республике Коми, к сожалению, нет единого информационно-коммуникационного ресурса, где бы каждый смог получить необходимую информацию, например, о мероприятиях, о мерах социальной поддержки для молодежи, о конкурсах проектов, — отметила Н. Михальченкова. – Этот сложный комплексный контент требует серьезной проработки. Надеюсь, Молодежное правительство также представит свои предложения и подключится к разработке».

Заметим, что это четвертая попытка республиканского ведомства, отвечающего за молодежную политику, создать свой портал. В 2005 году в Коми появился www.shturval.net. Tymolodoy.ru был презентован на молодежной вечеринке в одном из сыктывкарских клубов в 2010 году. Последняя новость на нем датирована весной 2014 года и не имеет никакого отношения ни к Коми, ни к молодежи. В 2012 году появился www.molrk.ru. Сейчас эта ссылка переадресует пользователей на сайт главного инициатора того молодежного портала, в ту пору заместителя министра образования РК Дмитрия Беляева.

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