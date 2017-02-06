Члены Молодежного правительства Коми распределились по «взрослым» ведомствам

Представители Молодёжного правительства Республики Коми закреплены за 11 органами исполнительной власти региона. У ребят уже были временные стажировки в ведомствах в прошлом году для знакомства, понимания функционирования всех процессов.

Сейчас по результатам полученной информации, предпочтений ребят и исходя из направлений и проектов, которые они хотят реализовывать, произошло их закрепление по ведомствам до конца срока деятельности Молодежного правительства, то есть до мая 2018 года. Цель закрепления: более глубокое погружение в деятельность конкретного органа власти с возможностью совместной деятельности и реализации мероприятий как ведомства, так и проектов МП РК.

Как сообщили в Молодежном правительстве, при выборе министерств и ведомств для сотрудничества молодые люди отдали предпочтение наиболее интересным для себя направлениям деятельности. Поручение по закреплению представителей Молодёжного правительства республики за органами исполнительной власти региона для отработки практических навыков дал глава Республики Коми Сергей Гапликов по итогам заседания регионального кабинета министров, на котором обсуждались вопросы кадровой политики.

Деятельность членов Молодёжного правительства не будет ограничена только мероприятиями одного ведомства, к которому они закреплены, — молодые люди могут участвовать и в проектах по другим направлениям.

Член МП РК Олег Тулубенский сообщил, что сейчас проходят ряд встреч, на которых обговариваются всевозможные варианты сотрудничества Молодежного правительства и органов власти.

«Как правило, у органов власти существует план мероприятий, где могут себя проявить члены молодежного правительства. Все встречи запланированы на февраль. К примеру, завтра мы идем в министерство образования, науки и молодежной политики в кабинет Натальи Алексеевны Михальченковой. На этой неделе будет выработан план дальнейшей совместной деятельности Правительства Республики Коми и Молодежного правительства региона», — рассказал О.Тулубенский.

Распределение членов Молодёжного правительства состоялось следующим образом:

Министерство финансов Республики Коми — Куц Владислав, Рочев Артём, Батенкова Екатерина;

Министерство экономики Республики Коми — Иванов Александр;

Министерство юстиции Республики Коми — Зуев Кирилл;

Министерство здравоохранения Республики Коми — Ярыгина Александра;

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми — Тулубенский Олег, Машукова Ирина;

Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми — Вусатый Пётр, Шмелева Александра, Мушинский Владимир;

Министерство национальной политики Республики Коми — Ломакина Маргарита;

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми — Растворова Анна, Чупрова Анастасия;

Министерство физической культуры и спорта Республики Коми — Вокуева Ксения;

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми — Коковина Арина;

Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций — Васильева Маргарита

Илья Баканов