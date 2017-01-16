Члены Молодежного правительства начали закрепляться за «взрослыми» министерствами

На прошлой неделе по инициативе министра юстиции Дмитрия Наумова состоялась встреча с членом Молодёжного правительства Республики Коми Кириллом Зуевым, студентом Коми республиканской академии государственной службы и управления, направления юриспруденция.

Министр поддержал стремление Кирилла закрепиться за министерством юстиции и предложил Кириллу войти в состав комиссий, которые ведёт министерство юстиции: по помилованию, антинаркотической, по профилактике правонарушений и обеспечению правопорядка. А также предложил войти в состав Сыктывкарской территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса. В случае успешного сотрудничества министерство рассмотрит возможность трудоустройства К. Зуева по окончании обучения в одном из подведомственных государственных учреждении.

Напомним, Глава Республики Коми дал поручение закрепить членов Молодёжного правительства за органами исполнительной власти Республики Коми.