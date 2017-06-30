Что ожидает участников «Крохаля»

Остаются считанные дни до «Инноватики». Участники собирают вещи, готовят спальные мешки и запасаются антикомарином; волонтеры ставят палатки и обустраивают территорию форума; организаторы и эксперты готовят образовательную и досуговую программу. Скоро жизнь закипит на форуме, а республика заговорит только о местечке Крохаль.

С 3 по 8 июля 2017 года пройдет Республиканский молодежный образовательный форум «Инноватика: Крохаль 2017». Уже седьмая по счету «Инноватика» на этот раз будет посвящена Году экологии в России. Организаторами традиционно выступают Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет», ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина», ГАУ Республики Коми «Республиканский центр поддержки молодежных инициатив».

К участию в форуме приглашалась активная молодежь в возрасте от 18 до 30 лет. Регистрация участников на форум осуществлялась посредством АИС «Молодежь России». На данный момент уже зарегистрировалось порядка 228 участников со всех уголков Республики Коми.

Программа предусматривает образовательные блоки по следующим направлениям: «Молодежные медиа», «Ты – предприниматель», «Технопарк», «Волонтерство», «Патриотизм», «Творчество», «Молодежное самоуправление», «Кадры государственной молодежной политики». В рамках форума также пройдет конкурс молодежных проектов. Участники, направившие заявки на участие в «Конвейере», смогут обсудить свой проект с экспертами, получить рекомендации по содержанию и оформлению проекта. Авторы лучших работ по итогам защиты получат денежные призы до 50 000 рублей. Проекты, представляемые на конкурс, должны быть в стадии реализации или запланированы к реализации до 1 декабря 2017 года.

Организаторы форума каждый год стараются привнести в образовательную и досуговую программу что-то новое, полезное и интересное молодежи. Ежедневно до обеда с 10:00 до 13:00 и после обеда с 14:30 до 19:00 будут проходить мероприятия образовательной программы. После 19:00 ужин, консультации по «Конвейеру проектов», командное время и досуговые мероприятия. С 09:00 до 09:30, после зарядки и завтрака, в шатре планируется утренний информационный сбор, где будут оглашаться программа на день и так называемые «фишки» дня (игровые задания на день вне образовательной программы).

3 июля заезд, размещение и регистрация будут длиться до 12:00, затем участники форума пообедают в столовой санатория-профилактория и после обеда познакомятся с командой организаторов, а затем начнутся установочные лекции по направлениям. В этот же день, в понедельник, в 17:00 состоится торжественное открытие «Инноватики» на сцене возле главного корпуса ССП «Планета Университет».

6 июля состоится уже традиционная встреча с генерал-полковником, президентом Академии геополитических проблем, доктором исторических наук Леонидом Григорьевичем Ивашовым. Встреча соберет участников всех направлений и пройдет в большом шатре.

Для форумчан лекции и тренинги проведут директор Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа Дмитрий Беляев («Молодежное самоуправление»), руководитель администрации Княжпогостского района Вячеслав Ивочкин и глава МР «Княжпогостский» – председатель Совета района Татьяна Пугачева («Молодежное

самоуправление»), начальник отдела информации и связей с общественностью администрации МОГО «Ухта» Евгений Грох («Кадры ГМП»), директор по франчайзингу реалити-квеста «выХод», предприниматель Сергей Брыков, г. Москва («Ты – предприниматель»), руководитель ВПК «Пересвет» Евгений Карпаев («Кадры ГМП») и т.д.

Для участников форума предусмотрена не только образовательная, но и развлекательная программа: будут организованы мастер-классы по социальным танцам, фотографии, песни под гитару, веревочный курс, сплав на байдарках, командные игры, концерты, мастер-класс от коллектива УГТУ «UNITED BIT» и многое другое.

7 июля в 18:00 состоится закрытие форума на сцене возле главного корпуса ССП «Планета Университет». Ожидается визит Главы Республики Коми Сергея Гапликова. В рамках закрытия форума пройдет встреча омбудсмена с молодежью. В последний день форума в 14:30 также состоится очная защита проектов.

Ирина Коновалюк