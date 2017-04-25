Что сделало Молодежное правительство Коми с начала года

Молодежное правительство Республики Коми подвело итоги своей деятельности за I квартал 2017 года. Одним из направлений работы стала исследовательская работа. Так, член Молодежного правительства Республики Коми провели исследование на тему отношения молодежи к физической культуре и спорту для Министерства физической культуры и спорта Республики Коми. Результаты исследования включены в планы дальнейшего развития молодежного спорта в республике.

Также совместно с Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми члены Молодежного правительства провели опрос населения с целью оказания содействия в поиске подходящей работы молодым специалистам, а также оказания практической помощи в выборе подходящей профессии выпускникам и неработающей молодежи. Используя результаты проведенного опроса, была проведена Ярмарка вакансий, одним из организаторов которой стало Молодежное правительство.

Члены Молодежного правительства вошли в состав комиссий в конкурсах Министерства финансов Республики Коми «Бюджет для граждан» и «Секреты денежки» и учредили для их участников специальные номинации от Молодежного правительства Республики Коми. Кроме того, в рамках сотрудничества с Министерством юстиции Республики Коми Молодежное правительство выступило оператором набора народных дружинников в Республике Коми.

Ощутимую поддержку молодые управленцы оказали Министерству промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми в проведении выставки биоэнергетики в здании Госсовета Республики Коми. В рамках сотрудничества с ведомством Молодежное правительство также стало информационным партнером первого Ухтинского инновационного форума, состоявшегося 16 марта 2017, на котором был презентован проект «Клуб молодых инженеров».

Помимо этого, Молодежное правительство продолжает уделять внимание работе со своими сверстниками. Для участия в акции Избирательной комиссии Республики Коми «С днем молодого избирателя, Россия!» был снят видеоролик для размещения на интерактивной карте республики. В марте в рамках реализации Школы студенческого актива СГУ им. Питирима Сорокина «ФОРСАЙТ» члены Молодежного правительства провели семинар для начинающих тренеров проекта.

Активная работа Молодежного правительства Республики Коми не осталась без внимания работодателей. Член правительства Владислав Куц стал сотрудником отдела информации и связей с общественностью Администрации МО ГО «Ухта». Его коллега Александр Иванов, разработавший логотипы для Ухтинского инновационного форума, проекта «Народный бюджет» и Года добрых дел, приглашен для прохождения стажировки в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

По сообщению пресс-службы Правительства РК