Делегация из Коми на Всемирный фестиваль молодежи и студентов из Коми пройдет серьезную подготовку

О ближайших планах по реализации молодежной политики в Коми рассказал на ведомственном совещании руководитель Республиканского центра поддержки молодежных инициатив Сергей Жеребцов.

В ближайшую субботу в Койгородском районе состоится молодежный форум «Respect». В программе три образовательные площадки: волонтерство, целеполагание, искусство говорить. Также для молодежи проведут туристические соревнования, спортивные эстафеты, интеллектуальную игру, посвященную Году экологии в России. Вечером участников ждет игровая дискотека.

15 августа в третий раз пройдет финал конкурса «Лучший призывник Республики Коми». Каждый муниципалитет представит своего участника, победителя местного отбора.

«В социальных сетях развернется большая кампания по голосованию за своих участников. Мы призываем всех следить за этим конкурсом. Первые два раза выигрывал Сосногорск. Посмотрим, как будет в этом году», — заинтриговал С.Жеребцов.

Место проведения конкурса изменилось. Теперь это не Корткерос, а Визинга. Программа также стала несколько иной, более разнообразной.

Продолжается большая всероссийская форумная кампания, которая продлится до конца августа. Молодежь республики участвует в «Территории смыслов» на Клязьме, «Тавриде» в Крыму, окружных форумах. Республика оплачивает проезд к их проведению, проживание и питание за счет организаторов. Там им предоставляется возможность выиграть грантовые средства на свои проекты.

Подготовка делегации из республики к Всемирному фестивалю молодежи и студентов входит в активную фазу. 50 волонтеров и 70 участников пройдут специальные курсы.

«Это очень серьезное мероприятие. Туда заявились 190 стран. И наша делегация туда едет не просто участвовать, а создавать атмосферу, представление о Российской Федерации. Обучение участников будет в части международного сотрудничества, понимания ситуации в мире, языковые, религиозные, культурные особенности. Преподавать будут в том числе федеральные тренеры», — рассказал С.Жеребцов.

Илья Баканов

Фото Антона Пархачёва