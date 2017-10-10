Делегация Коми отправилась на Всемирный фестиваль молодежи и студентов

Сегодня, 10 октября, 70 самых активных представителей студенчества и молодежи Республики Коми отправились в Сочи на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который пройдет с 15 по 22 октября.

Всего от региона на фестиваль отправились 120 человек: помимо 70 участников еще 50 волонтеров. Всех отбирала специальная комиссия, всего же направили свою заявку в качестве участников более 500 человек и более сотни хотели стать Волонтерами мира.

Волонтеры уже в Сочи, где проходят финальную подготовку. В сентябре молодые люди готовились в Республике Коми, чтобы впоследствии качественно обеспечивать поддержку фестиваля. Программа подготовки волонтеров реализовывалась Ассоциацией волонтерских центров России, а проводили обучение 14 тренеров, имеющие большой опыт работы в сфере молодежной политики, в том числе с иностранными участниками на международных мероприятиях. Участники через дискуссии и другие интерактивные формы смогли узнать и развить необходимые для успешного участия в фестивале компетенции: эффективные коммуникации, управление конфликтами, организованность, ответственность, межкультурность и эффективную работу в команде.

В программе подготовки волонтеров фестиваля было предусмотрено три этапа обучения: общее и ориентационное, функциональное и объектовое. Они были направлены на то, чтобы подготовить волонтеров для работы на международном мероприятии, сформировать у команды навыки эффективной межкультурной коммуникации и развить ключевые компетенции для успешного выполнения функциональных задач.

Напомним, праздник мирового молодежного сообщества объединит молодых лидеров в различных сферах – представители некоммерческих организаций, молодежь, достигшая успехов в науке, творчестве, спорте, педагогике, IT, политике, лучшие представители студенчества, соотечественники и иностранцы, интересующихся российской культурой.

Как отмечают организаторы, XIX Фестиваль должен стать новым этапом в международном сотрудничестве, объединить будущие поколения вокруг идеи мира и дружбы.

Фестиваль станет крупнейшим событием в сфере международного молодежного взаимодействия и соберет более 20 тысяч молодых людей из 150 стран мира. Российскую Федерацию представят 10 тысяч молодых людей из 85 субъектов.

Мероприятие проводится раз в четыре года и в 2017 году пройдёт в России, которая становилась хозяйкой фестиваля дважды в годы СССР – в 1957 (VI фестиваль) и в 1985 (XII фестиваль). VI всемирный фестиваль 1957 года, прошедший в Москве, стал самым массовым за всю историю фестивального движения.

По сообщению Минобрнауки РК