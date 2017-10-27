Делегаты из Коми вернулись со Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Участники и волонтеры 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов из Коми вернулись в республику. Сыктывкарцы и ухтинцы прибыли в родные города на поезде в минувшую пятницу, жители Воркуты — сегодня утром.

В дороге делегаты обсудили, что каждому из них дали эти дни в Сочи, подвели итоги, поделились мыслями с друзьями в социальных сетях.

«Комиинформ» собрал наиболее интересные публикации под хэштегом #яфестиваль11 и лично пообщался с участниками.

«ВФМС-2017 закончился. Как грустно и печально, ведь это одно из самых ярких событий в жизни. Казалось, еще недавно отправляла заявку, в ожидании чуда, а сегодня пишу об итогах. Это невероятное приключение, где я познакомилась с талантливыми единомышленниками со всего мира. Делегация из Коми была самой классной, активной, дружелюбной. Мы помогали друг другу и всегда поддерживали. Отдельные приключения конечно были в поезде, но мы всё преодолели￼. Я приехала вдохновленной и с большим багажом новых мыслей и идей.

За время фестиваля успела: найти новых друзей, пройти 150 км, сдать ГТО и пробежать кросс с Тиной Канделаки, узнать что хватает и трёх часов сна для отличного настроения, научилась мыслить глобальнее и поняла что все мечты сбываются»- пишет уроженка Ухты Татьяна Пащак.

Мысль о ценности окружающих людей и взаимоотношений, которые возникли на фестивале, стала самой распространенной среди делегатов, вторая по популярности — осознание собственной причастности к судьбе мира. «За неделю фестиваля мне удалось понять, что все совершенные мной действия неслучайны. Никогда не бывает нулевой вероятности успеха там, где ты можешь приложить хоть какие-то усилия, а приобретённый опыт впоследствии будет помогать меньше ошибаться», — комментирует поездку студент из Сыктывкара Сергей Тяпкин.

Он же отмечает, что познал на фестивале что-то «совершенно космическое, но такое географически близкое», когда говорит о своих соотечественниках.

«Я благодарна судьбе за то, что я здесь была. Такое количество новых знакомых и знаний за несколько дней, я бы, пожалуй не получила нигде. Фестиваль стал площадкой для обучения, общения и отдыха. Та цель, с которой я сюда приехала, мною достигнута. Мне предстоит пройти стажировку в лучшем образовательном центре страны. Ради этого я работала несколько лет. И именно здесь, на ВФМС-2017, я почувствовала себя особенной», — отмечает куратор Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка Республики Коми Елена Шилова.

Участники получили не только массу положительных эмоций и бесценный опыт, каждый из делегатов вернулся в родную республику с желанием жить и трудиться для ее процветания.

«ВФМС в Сочи 2017 — одно из самых ярчайших событий 21 века во всем мире. Многим из нас он запомнился по-разному, но мне лично запомнились эти события. Участие в Гагаринском клубе с проработкой и обсуждением резолюции, в которую включен призыв о принятии федерального закона о молодежи. Герман Греф, председатель Сбербанка, с его видением будущего и тенденции развития мирового сообщества. Встреча с сенатором от Коми Дмитрием Шатохиным и Татьяной Лебедевой на площадке «Сохранение и развитие местных сообществ». Возможность лично и в неформальной обстановки пообщаться с Сергеем Гапликовым и Натальей Михальченковой. Был поражен масштабностью Олимпийских объектов и берет гордость за то, что наш руководитель возглавлял самую крупную стройку страны. Ну и конечно, увидеть в живую президента страны Владимира Путина», — отметил сыктывкарец Александр Лебедев.

Он же в финале поездки озвучил мысль, которую приняли и поддержали все делегаты из Коми. «Друзья, поездка была великолепной, я надеюсь, мы с вами не растеряется и начнем работать в одном русле, ежедневно делая нашу республику лучше».

Наталья Петрова