Делегаты от Коми активно включились в работу Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Уже третий день идет активная работа дискуссионных площадок всемирного фестиваля молодежи и студентов. Программа предполагает разнообразные площадки для диалога, в том числе панельные дискуссии, открытые лектории, научные конференции. Ключевыми темами станут: «Культура и глобализация», «Глобальная экономика», «Экономика знаний», «Развитие общественных институтов», «Политика и международная безопасность».

Делегаты Республики Коми работают на площадках фестиваля. К примеру, в первый день работы вместе с сенатором от Коми Дмитрием Шатохиным они обсуждали вопросы глобализации, а на площадке «Механизмы государственной поддержки талантливой молодежи» вместе с представителями центра «Сириус» и Министерства образования и науки России обсудили важные нововведения в отрасли «Образование» в части поддержки талантов.

«Мне удалось задать волнующие меня вопросы, на которые я получила исчерпывающие ответы от федеральных экспертов. Работая не первый год с талантливыми детьми, я думала, что знаю многое о государственной поддержке таких ребят, но время неумолимо идёт вперёд, вводится много новшеств», — отметила делегат Елена Шилова.

Кроме того, представители Республики Коми участвовали в легкоатлетическом забеге с «Матч ТВ» и в Чемпионате Global Management Challenge, в основе которого лежит комплексный компьютерный бизнес-симулятор (игровая модель), дающий возможность менее чем за один день получить опыт управления компанией.

Вчера делегаты Республики Коми также были задействованы на всех площадках фестиваля. Некоторые дискутировали на площадке «Университеты в эпоху глобальных вызовов» вместе с ректор МГУ Виктором Садовничим. Другие приняли участие в дискуссионной площадке о глобальной политике, где эксперты обсудили основные тенденции мирового порядка и выбора.

Самой популярной вчера стала дискуссионная площадка с французским писателем Фредериком Бегбедерем. Сегодня – с известным мотивационным оратором Ником Вуйчичем, где представители Республики Коми также приняли участие.

«В качестве участников от Республики Коми на фестиваль поехали активные студенты и высших учебных заведений, и образовательных учреждений среднего профессионального образования. Кроме того, в Сочи сейчас молодые предприниматели, дизайнеры и художники, лидеры студенческого самоуправления, журналисты, молодые ученые и преподаватели вузов и многие другие. Их участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов выгодно для нашего региона. Делегаты, вернувшись в Республику Коми, будут применять полученные знания на практике в самых разных сферах и муниципалитетах», — отметила заместитель председателя Правительства Республики Коми – министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Михальченкова.

По сообщению Минобрнауки РК