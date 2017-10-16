Делегаты от Коми пробежали по трассе Формулы-1 с другими участниками Всероссийского фестиваля молодежи и студентов

В фестивальном забеге с «Матч ТВ» на 2017 метров по трассе «Формулы-1» в Олимпийском парке Сочи, который состоялся сегодня, 16 октября, в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов, участвовали представители делегации от Республики Коми.

Перед забегом каждый участник получил фирменную футболку с номером с электронным чипом для фиксирования точного результата пробега. На трассе расставили специальные электронные отметки, которые фиксировали результаты, считывая информацию с чипом. Благодаря этому, после окончания забега все участники получили смс с результатом, они также отражены на сайте russiarunning.com.

В конце легкоатлетического забега каждому участнику вручили символическую медаль, потому что дистанция на 2017 метров не является соревновательной, а на 4000 метров – будут определены победители.

Забег стал самым массовым спортивным событием фестиваля: в нем приняли участие более 4 тысяч любителей бега из 180 стран мира.

«Перед забегом прошла разминка, нас поприветствовала Тина Канделаки, и вместе со всеми приняла участие в забеге. Мы с девочками бежали дистанцию, ни разу не перейдя на шаг. Я очень рада, что приняла участие в фестивальном забеге вместе с «Матч ТВ» и вместе со всей планетой и что везу домой медаль», — поделилась впечатлениями участница забега и делегат от Республики Коми Маргарита Пуцик.

Помимо забега, спортивная программа Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи включает в себя ежедневные соревнования по различным видам спорта, мастер-классы по спортивным темам, проведение турниров по экстремальным и компьютерным видам спорта, встречи со знаменитыми спортсменами и многое другое.

Напомним, Россия принимает XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, в котором участвуют более 20000 молодых людей из 150 стран мира в возрасте от 18 до 35 лет. На одной площадке собрались молодые лидеры из разных сфер: представители молодежных общественных организаций, молодые журналисты, творческая и спортивная молодежь, молодые инженеры и IT-специалисты, лидеры молодежных организаций политических партий, молодые предприниматели, лидеры студенческого самоуправления, молодые ученые и преподаватели вузов, а также соотечественники и иностранцы, изучающие русский язык и интересующиеся российской культурой.

Кроме того, в фестивале участвует молодежь с каждого субъекта Российской Федерации. Делегация Республики Коми состоит из 70 участников и 50 волонтеров, а также работников презентационной площадки региона.

По сообщению Минобрнауки РК