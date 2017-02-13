Депутатов молодежного парламента Усинска учили выступать на публике

12 февраля в Филиале Ухтинского Государственного Технического Университета состоялся второй модуль экспресс-курса: «Оратор XXI века».

Если ключевой линией первого модуля была подготовка к публичному выступлению, то второй, полностью посвящён «слагаемым эффективного выступления». Что такое модель 3D или золотое правило эффективного выступления? Как привлечь и удерживать внимание аудитории? Какова структура публичного выступления и что делать с «вредными слушателями»? На эти и другие вопросы депутаты молодёжного парламента не только искали ответы, но и в условиях максимально приближённых к боевым отрабатывали их на практике.

По сообщению отдела молодежной политики Усинска