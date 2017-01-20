Депутаты Молодежного парламента Коми рассказали сиротам о финансовой грамотности

Вечером 18 января Депутаты Молодежного парламента Игорь Филиппов и Павел Белорусов по инициативе члена Попечительского совета Детского дома №1, находящегося в п. Краснозатонский, Марии Кирилловой, провели в Детском доме образовательную беседу с детьми на тему финансовой грамотности и профессиональной ориентации после завершения обучения в школе.

После лекции дети с радостью показали депутатам Молодежного парламента свои комнаты и рассказали о своих увлечениях. Встреча оставила положительные эмоции, как в сердцах детей, так и сердцах депутатов. Ребята с нетерпением ждут новой встречи с депутатами Молодежного Парламента.

По сообщению Молодежного парламента РК