Депутаты Молодежного парламента Коми рассказали сиротам о финансовой грамотности
Вечером 18 января Депутаты Молодежного парламента Игорь Филиппов и Павел Белорусов по инициативе члена Попечительского совета Детского дома №1, находящегося в п. Краснозатонский, Марии Кирилловой, провели в Детском доме образовательную беседу с детьми на тему финансовой грамотности и профессиональной ориентации после завершения обучения в школе.
После лекции дети с радостью показали депутатам Молодежного парламента свои комнаты и рассказали о своих увлечениях. Встреча оставила положительные эмоции, как в сердцах детей, так и сердцах депутатов. Ребята с нетерпением ждут новой встречи с депутатами Молодежного Парламента.
По сообщению Молодежного парламента РК
Здравствуйте, уважаемые редакторы. Обращаюсь к вам с просьбой корректно подбирать слова для заголовка. Большинство детей в данном учреждении не являются сиротами, это дети, оставшиеся без попечения родителей. Да и это звучит для них резко. Есть множество синонимов: Ребята из детского дома, воспитанники детского дома, да хотя бы просто дети, ну никак не СИРОТЫ! Спасибо за понимание.