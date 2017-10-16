16 октября делегацию Коми на Всемирном фестивале молодёжи и студентов, проходящем в Сочи, навестил член Совета Федерации Федерального собрания России Дмитрий Шатохин.
Сенатор поприветствовал участников и вместе с ними отправился на экскурсию по презентационной площадке региона. Он высоко оценил идеи, которые удалось реализовать в рамках этой площадки.
Площадка, напомним, располагается на 42 квадратных метрах и оснащена мультимедийным оборудованием и светодиодным экраном.
Участники фестиваля от Республики Коми проводят различные презентации региона и мастер-классы.
Первое, на что обратил внимание политик, — панно из разноцветных лент. Как пояснили делегаты-работники площадки, любой желающий может написать на такой ленте свое имя и пожелание для жителей республики, в будущем панно дополнит флаг Коми.
С этой же целью на территории площадки установлен ящик для записок, которые станут частью фильма о фестивале и буднях делегации.
Помимо этого, сенатор на себе испытал зону релаксации: под ветвями импровизированного дерева расположились мягкие пуфы и наушники с возможностью прослушивания музыки.
Здесь же можно было попробовать сыграть на музыкальных инструментах народов Коми, таких как «чипсан» или «шур-шар». Сенатор вместе с другими участниками исполнил на этих инструментах мелодию настоящего северного леса.
Республика Коми смогла заложить на своей презентационной платформе и иные творческие активности: раскраски-антистресс с рисунками на коми тематику и мастер-классы по оригами и росписи сувениров.
Ожидается, что 21 октября делегацию Коми посетит глава республики Сергей Гапликов.
Наталья Петрова
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“Дмитрий Шатохин посетил презентационную площадку Коми на Всемирном фестивале молодежи и студентов”
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