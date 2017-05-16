Дмитрий Шатохин проконсультировал начинающих политиков

Для большинства жителей страны власть начинается с местных депутатов — именно они представляют непосредственные интересы граждан. Сегодня у молодёжи много предложений, как повысить благосостояние районов и улучшить качество жизни, поэтому юные политики идут на муниципальные выборы, которые пройдут в сентябре 2017 года.

Помочь кандидатам на пост муниципальных депутатов потренироваться в публичных выступлениях решили в Молодёжном парламенте при Госдуме: на площадке пресс-центра «Парламентской газеты» молодые политики рассказывают о своих предвыборных программах и учатся дебатировать.

Участниками интерактивного шоу «Все на выборы», прошедшего 12 мая, стали представители молодёжного крыла двух парламентских фракций — ЛДПР и «Справедливой России». Тема дебатов — повышение экономического благосостояния районов. Решение проблем ребята видят по-разному. По мнению представителя команды ЛДПР Александра Квятковского, необходимо оптимизировать затраты управы при проведении работ по благоустройству придомовых территорий. А вот в «Справедливой России» убеждены, что решить многие проблемы местного уровня можно за счёт привлечения неравнодушной молодёжи вне зависимости от партийной принадлежности — для этого ребята предлагают регулярно проводить субботники и другие общественные мероприятия.

Организаторы ток-шоу перевели дискуссию от общего к частному: спросили у ребят о том, как бы они отреагировали на несанкционированный митинг молодых людей в их районе. По общему мнению участников дебатов, с оппозиционными шествиями нужно не бороться, а предупреждать их. Для этого молодёжные отделения парламентских фракций предлагают активнее вовлекать подрастающее поколение в общественные мероприятия, приглашать их к обсуждению проблем района в префектуры и управы, проводить спортивные и музыкальные мероприятия. Тогда у ребят не будет ни желания, ни времени идти на несанкционированные акции, считают кандидаты в муниципальные депутаты.

После дебатов у молодых политиков появилась возможность услышать советы профессионалов. Так, член Совета Федерации от Республики Коми Дмитрий Шатохин порекомендовал ребятам определиться с конкретной сферой, в которой каждый из них может быть профессионалом.

— Это может быть любая профессия — экономиста, медика, муниципала и так далее. Став специалистом в определённой сфере, вам будет удобнее отвечать на вопросы жителей и участвовать в дебатах, — отметил сенатор. Кроме того, парламентарий призвал юных политиков научиться правильно позиционировать себя. Представляясь «независимым общественным деятелем», кандидат ничего не говорит о себе избирателю. Нужно обязательно ассоциироваться с какой-то площадкой — клубом, ТСЖ или общественным движением. Наконец, представителям молодёжных объединений политических партий очень важно опираться на партийную позицию.

До осени, когда в России состоятся муниципальные выборы, время ещё есть, так что эксперты надеются, что юные политики, претендующие на места в муниципальной власти, сумеют исправить недочёты в своих предвыборных программах и публичных выступлениях.