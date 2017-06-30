Эксперт «Инноватики: Крохаль» Антон Мельников расскажет, как правильно агитировать Родину любить
Эксперт республиканского молодежного образовательного форума «Инноватика: Крохаль 2017» Антон Мельников расскажет слушателям о понятиях патриотизма и малой родины, важности их грамотного понимания и способах использования в современных медиа. Лекция пройдет на площадке «Молодежные медиа», ее слушателями станут молодые журналисты, пресс-секретари и специалисты по PR из районов Коми.
Антон Мельников — писатель, кандидат психологических наук, мастер спорта по автоспорту, с 2002 по 2012 преподавал в академии Госслужбы при Президенте РФ, а также в Российском государственном социальном университете и Институте международного права и экономики им А.С. Грибоедова. В сферу его научных интересов входят PR, GR и журналистика. С участниками форума на площадке «Молодежные медиа» Антон Мельников поделится своим пониманием таких явлений, как патриотизм и малая родина, расскажет об их тесной взаимосвязи и важности грамотного толкования для общего благополучия государства.
— Патриотизм – это вопрос выживания и существования государства. А учитывая, что мы встретимся с молодежными лидерами, которые в свою очередь общаются с активной молодежью, понимание проблемы патриотического воспитания молодежи особенно важно. То, что на текущий момент считается патриотизмом – многовариантно и часто противоречиво, я постараюсь на простых примерах объяснить само понятие и его историю. Я также расскажу и расшифрую то, что можно назвать лжепатриотизмом, объясню на примерах особенности патриотизма в России и последствия неверного толкования этого понятия, — рассказал о содержании своего выступления Антон Мельников.
По его мнению, информация – это современное оружие, именно поэтому четкое понимание того, что такое патриотизм и какую роль в формировании личности играет такое явление, как малая родина, крайне важно для журналистов, пресс-секретарей и специалистов по PR.
— По моему глубоком убеждению, малая родина – это то место, где человек родился, вырос, живет, это его окружение. И в этом контексте даже субботник в ближайшем парке гораздо более полезен с точки зрения патриотизма, чем рассуждения о том, что большая и малая родина должны вызывать любовь и поклонение. Не должны, и уж тем более это не может стать политической разменной монетой. Патриотизм – это то чувство, которое формируется в детстве и потом становится частью мировоззрения, — уверен эксперт.
Встреча эксперта Антона Мельников и участников форума состоится 4 июля на площадке «Молодежные медиа» форума «Инноватика: Крохаль 2017».
Напомним, с 3 по 8 июля 2017 года пройдет республиканский молодежный образовательный форум «Инноватика: Крохаль 2017». Седьмая по счету «Инноватика» будет посвящена Году экологии в России. Организаторами выступают Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет», ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина», ГАУ Республики Коми «Республиканский центр поддержки молодежных инициатив».
В рамках форума будут работать восемь образовательных программ: «Молодежные медиа», «Ты – предприниматель», «Технопарк», «Волонтерство», «Патриотизм», «Творчество», «Молодежное самоуправление», «Кадры государственной молодежной политики». Также пройдет конкурс молодежных идей «Конвейер проектов». Авторы лучших работ по итогам защиты получат денежные призы до 50 000 рублей.
По сообщению УГТУ
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