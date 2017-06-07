Форум «Инноватика: Крохаль» пройдет под новым логотипом и с новыми идеями

Республиканский молодежный образовательный форум «Инноватика: Крохаль» вновь откроет двери активной молодежи с 3 по 8 июля. Традиционно на учебной базе Ухтинского государственного технического университета соберутся молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, интересующиеся инновациями, гражданскими инициативами, желающие видеть республику процветающей и развивающейся.

В 2017 году форум предстанет перед участниками обновленным: помимо новых площадок форумчанам предстоит познакомиться и с новым фирменным стилем форума.

По словам заместителя министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Максима Ганова, идея провести ребрендинг форума «Иноватика: Крохаль» появилась давно и от самой молодежи, и в этом году ее воплотили в жизнь.

«Мы не стоим на месте, реализуем новые формы и методы работы с молодежью, расширяем образовательные площадки, адаптируем программу под потребности современного общества, и в этом смысле новый фирменный стиль – это начало нового витка развития республиканского молодежного форума. Уверен, что новшество придется по вкусу участникам, и они оценят его по достоинству», — отметил замминистра.

Напомним, что в этом году форум представлен восьмью тематическими направлениями: кадры государственной молодежной политики, молодежное самоуправление, волонтерство, патриотизм, творчество, молодежное предпринимательство, молодежные медиа, технопарк.

Помимо образовательной программы в рамках направлений участников ждут встречи с известными людьми, панельные дискуссии, мастер-классы и увлекательная вечерняя программа. Сквозной темой форума станет «Год экологии в России», а значит, молодежи предстоит погрузиться в экологическую проблематику и узнать полезную информацию, которую в дальнейшем можно будет использовать в работе в своем муниципалитете.

Регистрация участников на форум осуществляется посредством АИС «Молодежь России» https://ais.fadm.gov.ru/ . Заявки принимаются до 23 июня.

Более подробную информацию о форуме можно узнать в Положении о проведении форума, по телефону 8 (8212) 255 415, а также в группах ВКонтакте «Инноватика: Крохаль 2017» , «Центр поддержки молодежных инициатив».

По сообщению Минобрнауки РК