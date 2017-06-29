Глава Коми поддержал инициативы участников форума «Ладога»

В рамках «Дня регионов», который традиционно проводится на форуме, делегация активной молодёжи республики представила Сергею Гапликову свой взгляд на реализацию государственной молодёжной политики. Глава республики предложения выслушал и поддержал.

Александра Чабанова из Сыктывкара уверена, что молодёжная политика максимально эффективна только в случае консолидации усилий общества и органов власти: «К сожалению, подавляющая часть молодёжи сегодня придерживается позиции «Мне все всё должны» или «Государство мне должно». Эти настроения витают в молодёжной среде, в обществе. При этом инициативной молодёжи, которая готова сама что-то предпринимать и действовать самостоятельно, не так много. В то же время, власть как будто и готова поддерживать молодёжь, но до конца не знает, как правильно организовать этот процесс и какие инициативы действительно нуждаются в поддержке».

Девушка также отметила, что органам исполнительной власти республики необходимо активнее взаимодействовать с молодыми людьми, быть более открытыми для них: «Молодёжь сегодня представлена во всех сферах деятельности и отраслях экономики. Но если о работе Минобрнауки, Минкультуры и Миннацполитики мы знаем достаточно хорошо, то о работе некоторых других ведомств информации явно не хватает. А между тем нам хотелось бы большей открытости с их стороны».

Ирина Зезегова из Усть-Куломского района выступила с инициативой увеличить предельный возраст молодёжи, утверждённый в нормативно-правовых актах, до 35 лет: «В нашей стране молодёжью принято считать граждан от 14 до 30 лет. Но я считаю, и многие со мной согласятся, это не совсем правильно. Действующие возрастные рамки ограничивают нас в праве участвовать в тех же молодёжных форумах, конкурсных проектах в сфере молодёжной политики. А мы очень хотим обмениваться опытом, проявлять инициативу и максимально реализовать свой потенциал. 30 лет – это не предел».

Сергей Гапликов поблагодарил ребят за открытый разговор, пожелал продуктивного участия в форуме и успехов в презентации проектов.

По сообщению пресс-службы Главы РК