Глава Коми Сергей Гапликов поддержал патриотический настрой участников «Инноватики»

Глава Коми Сергей Гапликов пообщался сегодня с участниками седьмого республиканского молодежного образовательного форума «Инноватика: Крохаль 2017». Отвечая на вопросы участников форума, губернатор поддержал идеи по развитию в Коми военно-патриотического образования и созданию общественно-молодежного объединения патриотической направленности, дав поручения помочь с организацией объединения Министерству образования, науки и молодежной политики Коми.

Многие из заданных участниками форума «Инноватика: Крохаль 2017» вопросов, так или иначе, касались патриотизма, военно-патриотического воспитания, возвращения молодых специалистов на родину после получения образования и любви к родине в целом. Так, участник из Печоры рассказал о нехватке учебного материала в патриотических клубах, материально-техническое обеспечение оставляет желать лучшего – нет противогазов, учебных автоматов, прочего.

— Может ли правительство оказать какую-либо помощь? Потому что в таких условиях подготовить молодежь к армии практически невозможно, — отметил участник.

Глава Коми Сергей Гапликов согласился с тем, что в отсутствие материально-технического обеспечения полноценного военно-патриотического воспитания действительно не будет. Но проблема эта касается не только Печорского района, а всей республики. И правительство региона об этом знает и ищет пути решения вопрос.

— Нужно говорить в комплексе всего военно-патриотического воспитания не только в Печоре, но по всей республике. И устроить большую состязательную программу, включить туда и движение «Юнармии», и «Волонтеров победы», и другие осмысленные молодежные военно-патриотические объединения. И дать им возможность создать ту материальную базу, которой им сегодня не хватает: военную технику, учебное оружие, самолет, с которого можно прыгать, и все остальное. У нас эти вопросы в проработке, мы обязательно их реализуем. Я не могу сказать, что это будет завтра, но в течение года – двух мы обязательно их завершим. И у нас будет достаточно технических средств, средств связи и прочего, — заверил участников форума глава Коми.

Он также отметил, что заниматься военно-патриотическим воспитанием детей и молодежи должны люди, прошедшие военную службу и имеющие соответствующий опыт.

Патриотическую тему поддержали еще несколько участников форума «Инноватика». Так, участница площадки «Молодежные медиа» Олеся Павленко из Печоры поинтересовалась, какие перспективы должны привлекать молодежь жить и работать в Коми, а лидер волонтеров УГТУ посетовал, что 70% школьников и студентов мечтают уехать из республики. Он предложил создать республиканскую общественно-молодежную организацию именно патриотической направленности, куда могли бы войти молодые ученые, предприниматели, волонтеры, лидеры общественного мнения, которые бы развивали любовь к родине, к своему району.

— Есть люди, которые горят этим, есть множество идей, им нужно объединяться и вместе доносить их до руководства и правительства, — пояснил свою идею Анатолий Чемезов.

— Принимается, — поддержал лидера волонтеров УГТУ Сергей Гапликов. – Министерству образования, науки и молодежной политики дам поручение идею проработать и найти организационную форму этой организации.

Участники «Инноватики» еще долго задавали вопросы главе Коми. Они спрашивали, как можно развивать молодежную культуру при отсутствии помещений для занятий и репетиций, какие СМИ и спектакли интересуют губернатора, как поддержать молодых специалистов и многое другое.

По сообщению УГТУ