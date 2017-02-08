Итоги молодежного форума в Ухте

В минувшую субботу, 04 февраля 2017 года, на площадке бизнес-инкубатора УГТУ впервые в истории города Ухты прошел городской молодежный форум «11». Форум объединил всю неравнодушную и активную молодежь города — от молодых семей и общественников до предпринимателей. Как, взаимодействуя, сделать город, республику, комфортней, привлекательней для ее жителей и гостей — таковой стала миссия форума.

После церемонии официального открытия, работа продолжилась на пяти площадках — поддержка молодежных инициатив и социальных некоммерческих проектов; начинающий предприниматель; молодая семья; деятельность общественных объединений; развитие внутреннего туризма.

Директор Центра поддержки молодежных инициатив Сергей Жеребцов в качестве эксперта принял участие в работе площадки «Деятельность общественных объединений», его заместитель Илона Соколова — в качестве модератора и эксперта площадки «Поддержка молодежных инициатив и социальных некоммерческих проектов».

С участниками площадки был проведен интенсивный курс по структуре и содержанию проектов, ключевым моментам проектного менеджмента и работе проектной команды — даны практический рекомендации.

На примере реализованного летом 2016 года в Ухте арт-фестиваля «Под небом республики» автор проекта Татьяна Пащак рассказала как вести работу по раскрутке проекта, как привлечь общественность и партнеров в проект, как найти ресурсы, чтобы снизить стоимость проекта, как реализовать плановые мероприятия, достичь цель и запланированные результаты.

Камышан Елена Михайловна, главный специалист социального отдела администрации муниципального образования городского округа «Ухта» пояснила детали участия в конкурсе на предоставлении субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета МОГО «Ухта».

Поскольку успеть обсудить пул появившихся в ходе работы площадки вопросов не представилось возможности, эксперты и участники обменялись контактной информацией и договорились о сотрудничестве в предстоящей работе над конкретными проектами.

В финале активисты внесли свои предложения в резолюцию форума, в основном они были направлены в адрес администрации муниципалитета — сделать информацию по грантам более открытой, заключить соглашение о сотрудничестве с ГАУ РК «Республиканский центр поддержки молодежных инициатив», снизить срок деятельности организаций третьего сектора, которые могут претендовать на получение субсидии с 5-ти до 2-х лет, расширить направления деятельности НКО, которые могут претендовать на получение субсидии.

По сообщению РЦПМИ