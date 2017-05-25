Избирком Коми и Волонтерский центр «Меняющие реальность» завершили образовательный проект «Доступные выборы»

23 мая в республиканском избиркоме состоялась завершающая встреча в рамках проекта «Доступные выборы». Напомним, цель проекта – обучение добровольцев основам избирательного права и избирательного процесса, навыкам участия в выборах с целью оказания помощи избирателям, участникам референдума, в том числе гражданам с инвалидностью, для реализации ими активного избирательного права.

С приветственным словом и пожеланиями удачи к ребятам обратилась руководитель аппарата Избирательной комиссии Республики Коми Наталия Евгеньевна Макарова. Она подчеркнула важность участия в проекте, поблагодарила волонтеров за неравнодушие и активную жизненную позицию.

Консультант отдела по правовому обучению избирателей, взаимодействию с политическими партиями и средствами массовой информации аппарата Избирательной комиссии Республики Коми Ольга Кирушева провела заключительный этап мозгового штурма. Напомним, на предыдущем занятии Наталия Макарова провела мозговой штурм, в рамках которого ребята отвечали на вопрос: «Каким образом можно довести информацию о кандидатах на должность Президента Российской Федерации до молодежи?». На очередной встрече участники проекта произвели группировку, отбор и оценку предложенных идей.

Анкетирование и тестирование ребят провела ведущий специалист-эксперт отдела по правовому обучению избирателей, взаимодействию с политическими партиями и средствами массовой информации аппарата Избирательной комиссии Республики Коми комиссии Ольга Егорова. Отметим, тестовые вопросы касались непосредственно деятельности волонтёров в день голосования на избирательном участке. На ряд вопросов необходимо было дать развёрнутые ответы. Все участники проекта успешно справились с тестовыми заданиями.

О. Кирушева вручила ребятам сертификаты о прохождении курса обучения, сувениры избиркома и поздравила ребят с окончанием проекта.

— Проект завершен. За время обучения вы познакомились с системой избирательных комиссий, деятельностью регионального избиркома, изучили основы избирательного права и процесса, приняли участие в импровизированной избирательной кампании, подробно ознакомились с деятельностью волонтёров в день голосования на избирательном участке, изучив все тонкости общения с гражданами с инвалидностью, рассмотрев различные ситуации. Поздравляю вас с успешным прохождением тестирования и желаю удачи в учебе идобровольческой деятельности, — отметила Ольга Кирушева.

Подчеркнем, в анкетах ребята дали высокую оценку содержательной части обучения и выразили желание принять участие в других проектах комиссии, в том числе и образовательных. Среди причин участия в проекте ребята отметили желание помогать гражданам с инвалидностью, саморазвитие, повышение правовой грамотности в области избирательного права. Все участники проекта сошлись во мнении, что количество часов курса следует увеличить.

— Было здорово! Интересно! Познавательное обучение, интересные лекторы, комфортная обстановка. Считаем, что оказывать помощь людям с инвалидностью в реализацииих избирательных прав– это очень ответственное дело! Мы прошли обучение, узнали все тонкости работы на участке в день голосования и с радостью поработаем на выборах. Жаль только одно, что проект уже закончился, а так хочется его продолжения, — отметили ребята.

Все материалы, которые были подготовлены в ходе реализации проекта, включая презентационные слайды, данные анкетирования будут обобщены и направлены в территориальные избирательные комиссии для использования в работе. Во втором полугодии 2017 года Избирательная комиссия Республики Коми планирует набрать вторую группу волонтёров для обучения по образовательному проекту «Доступные выборы».

По сообщению Избиркома РК