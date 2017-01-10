Какие новые законы касаются молодежи?

На сайте «Российской газеты» опубликован список федеральных и региональных законов, а также приказов многочисленных министерств и ведомств, вступивших в силу с 1 января 2017 года. Какие из них могут коснуться деятельности молодёжи?

Закон о поддержке социальных НКО

Президент России Владимир Путин в своём послании Федеральному Собранию в декабре 2015 года заявлял о необходимости поддержки некоммерческих организаций, действующих в социальной сфере. Об этом же речь шла и в послании Президента Федеральному Собранию в декабре 2016-го.

«Все мы заинтересованы в том, чтобы активный приход НКО в социальную сферу вёл к повышению качества её», — говорил Владимир Путин.

С 1 января 2017 года НКО могут получить статус исполнителя общественно полезных услуг, что дает им льготы и преференции не менее чем на два года. Для получения такого статуса организация должна в течение как минимум одного года оказывать общественно полезные услуги надлежащего качества и при этом не выполнять функции иностранного агента, а также не иметь задолженностей по налогам и сборам.

По информации «Известий», Минэкономразвития считает, что в России уже сейчас де-факто действует более 140 тыс. социально ориентированных НКО, в которых работает около 900 тыс. человек.

Изменения в закон об образовании

С 1 января также вступили в силу ряд положений Федерального закона от 3 июля 2016 года №312-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

Согласно новой редакции, уточняется порядок назначения социальной стипендии. Теперь на нее могут рассчитывать и те студенты, которым уже выплачивается государственная социальная помощь.

Стипендия будет назначаться со дня предоставления в образовательное учреждение документа «подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной помощи».

Изменения в закон о воинской обязанности

С нового года студенты специальных учебных заведений не зависимо от возраста будут призываться в армию только после окончания обучения.

«Установить, что со дня вступления в силу настоящего Федерального закона граждане, обучающиеся в образовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования, которым в соответствии с абзацем третьим или четвертым подпункта «а» пункта 2 статьи 24 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона) была предоставлена отсрочка от призыва на военную службу, пользуются указанной отсрочкой в течение всего периода освоения указанных образовательных программ, но не свыше сроков получения среднего профессионального образования, установленных федеральными государственными образовательными стандартами», — говорится в Статье 3 обновлённой редакции федерального закона.

Изменения в экологическом законодательстве

Президент РФ Владимир Путин призвал в 2017 году, который объявлен Годом экологии, совершенствовать природоохранное законодательство и привлекать к этому институты гражданского общества. Об этом он заявил в ходе своего традиционного ежегодного послания Федеральному Собранию РФ.

С 1 января 2017 года в России появятся лесопарковые зеленые пояса.

Это зоны с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности, которые включают в себя «территории, на которых расположены леса, и территории зеленого фонда в границах городских населенных пунктов, которые прилегают к указанным лесам или составляют с ними единую естественную экологическую систему».

Законом также определён порядок создания «зеленых щитов» и режим особой охраны расположенных в них природных объектов.

С этого года также повышаются ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду. По данным Минприроды РФ, ежегодный объем поступлений от платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджетную систему Российской Федерации составляет порядка 27 млрд рублей.

Ожидается, что Год экологии будет богат и на новые тематические проекты: по охране Байкала, восстановлению экосистемы Волги и ответственному обращению с бездомными животными.

Борьба с распространением ВИЧ-инфекции

С 1 января 2017 года Министерство здравоохранения РФ начнет вести регистр лиц с ВИЧ-инфекцией.

По словам заместителя Министра здравоохранения Сергея Краевого, «результат такой масштабной работы позволит нам получить арсенал фактических и оценочных данных о ВИЧ-инфекции и даст нам правильную методологию их применения».

Федеральное агентство по делам молодежи в тесном взаимодействии с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) проводит активную информационную кампанию о мерах профилактики ВИЧ/СПИДа.

1 декабря 2016 года, в день проведения Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», на базе Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова состоялась форсайт-сессия «Информированность молодежи против ВИЧ».

Мероприятия по профилактике болезни активно вовлекаются участники движения «Волонтёры-Медики». Информирование молодёжи по проблеме ВИЧ – не одноразовая акция, а регулярное направление работы движения.

В октябре 2016 года Правительством РФ также была утверждена Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России на период до 2020 года и дальнейшую перспективу.

По сообщению Росмолодежи