Княжпогостская молодежь обсудит развитие Емвы
Социальные проекты представят на заседании молодежного совета Княжпогостского района по реализации Государственной программы «Территория опережающего развития город Емва» 13 мая. В нем примет участие руководство Молодежного парламента Коми во главе с председателем Олегом Бекетовым.
Повестка заседания:
— Правовое регулирование работы Молодежного Совета Княжпогостского района.
— Проектная деятельность в области социальной сферы, культуры и благоустройства. Презентация проектов.
— Презентация условий «Территории опережающего развития г. Емва»
— Возможности поддержки молодежных инициатив.
Заседание состоится 13 мая в 11:00 в актовом зале администрации Княжпогостского района.
Добавить комментарий