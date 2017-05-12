Княжпогостская молодежь обсудит развитие Емвы

Социальные проекты представят на заседании молодежного совета Княжпогостского района по реализации Государственной программы «Территория опережающего развития город Емва» 13 мая. В нем примет участие руководство Молодежного парламента Коми во главе с председателем Олегом Бекетовым.

Повестка заседания:

— Правовое регулирование работы Молодежного Совета Княжпогостского района.

— Проектная деятельность в области социальной сферы, культуры и благоустройства. Презентация проектов.

— Презентация условий «Территории опережающего развития г. Емва»

— Возможности поддержки молодежных инициатив.

Заседание состоится 13 мая в 11:00 в актовом зале администрации Княжпогостского района.