Коми получит более 41 миллиона на жилье для молодых семей

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 января 2017 года №57-р распределены субсидии бюджетам субъектов Федерации на софинансирование расходных обязательств по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья. В 2017 году Республика Коми получит из федерального бюджета свыше 41 миллиона рублей на обеспечение жильём молодых семей.

Субсидии предоставляются в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы. Подпрограммой предусмотрено предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в размере не менее 30% расчётной стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей, и не менее 35% – для молодых семей, имеющих одного ребёнка или более.

Также в Республике Коми молодым семьям – участникам подпрограммы при рождении (усыновлении) одного ребенка предоставляется дополнительная социальная выплата в размере 5 процентов расчётной (средней) стоимости жилья, исчисленной в соответствии с федеральным законодательством, для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения или созданием объекта индивидуального жилищного строительства.

В 2011-2016 годах в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Республике Коми свои жилищные условия улучшили 542 молодые семьи.

По сообщению пресс-службы Главы РК