Конкурс «Молодая Россия — это я»

Молодые люди – те, кто прямо сейчас формирует настоящее и будущее России. Активные, жизнерадостные и целеустремленные, именно те, перед кем отрыты все возможности, чьи мысли полны свежих идей и решимости их реализовать.

Сегодня, в День Молодёжи, Минобрнауки России запускает конкурс #МолодаяРоссияЭтоЯ. Расскажите, что для вас значит быть молодым?

Для участия в конкурсе:

1. Напишите на своей странице три слова или фразу, характеризующие молодость в вашем понимании, добавив своё личное фото, которое, лучше всего иллюстрирует эти слова и тему конкурса – «Молодая Россия – это я».

2. Обязательно укажите хэштег #МолодаяРоссияЭтоЯ.

3. Присоединяйтесь к сообществу Минобрнауки России.

Десяти авторам, чьи посты станут самыми популярными, будут вручены FPV-квадрокоптеры!

Условия конкурса здесь.

По сообщению Минобрнауки РФ