Конкурс «Молодая Россия — это я»
Молодые люди – те, кто прямо сейчас формирует настоящее и будущее России. Активные, жизнерадостные и целеустремленные, именно те, перед кем отрыты все возможности, чьи мысли полны свежих идей и решимости их реализовать.
Сегодня, в День Молодёжи, Минобрнауки России запускает конкурс #МолодаяРоссияЭтоЯ. Расскажите, что для вас значит быть молодым?
Для участия в конкурсе:
1. Напишите на своей странице три слова или фразу, характеризующие молодость в вашем понимании, добавив своё личное фото, которое, лучше всего иллюстрирует эти слова и тему конкурса – «Молодая Россия – это я».
2. Обязательно укажите хэштег #МолодаяРоссияЭтоЯ.
3. Присоединяйтесь к сообществу Минобрнауки России.
Десяти авторам, чьи посты станут самыми популярными, будут вручены FPV-квадрокоптеры!
Условия конкурса здесь.
По сообщению Минобрнауки РФ
Добавить комментарий