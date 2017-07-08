Конвейер проектов на Крохале

В заключительный, пятый, день Республиканского молодежного образовательного форума «Инноватика: Крохаль 2017» 7 июля прошла очная защита проектов. Учредителем Конкурса «Конвейер проектов» является Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми.

Инициаторами конвейера предполагалось, что в ходе прохождения конкурса участники сформируют навыки организации и управления процессом, знания реалий сферы, навыки создания команд, получат обоснованные рекомендации относительно наиболее эффективных путей развития своего проекта в регионе. Экспертная группа для определения победителей Конкурса была отобрана Минобрнауки РК.

Среди экспертов, которые оценивали проекты, были: Андрей Пулькин – директор бизнес-инкубатора УГТУ, Андрей Андреев — заместитель директора Института истории и права Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина, Анатолий Чемезов — инженер отдела по учебно-воспитательной работе и досуговой деятельности УГТУ, Ольга Бабюк — начальник центра развития волонтерства в Республике Коми Государственного автономного учреждения «Республиканский центр поддержки молодежных инициатив», Виктория Светопольская — начальник отдела молодежных инициатив Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, Алена Ердякова — специалист по работе с молодежью Государственного автономного учреждения «Республиканский центр поддержки молодежных инициатив», Виктория Пулькина – начальник отдела по учебно-воспитательной работе и досуговой деятельности УГТУ.

По Положению конкурса проекты необходимо было реализовать до 1 декабря 2017 года. Тематика конкурса была определена приоритетными направлениями государственной молодежной политики: ЗОЖ, волонтерство, патриотизм, творчество, лидерство, межнациональное общение, профессиональная ориентация молодежи, поддержка молодых семей.

Финал защиты проектов прошел в большом шатре, а само награждение участников конвейера продолжилось на торжественном закрытии форума – на главной сцене форума. Алена Ердякова, руководитель «Конвейера проектов», сотрудник Республиканского центра поддержки молодежных инициатив подвела итоги конкурса:

— В декабре Министерство образования, науки и молодежной политики Коми будет проводить республиканский конкурс молодежных проектов, куда вполне можно подать после небольшой доработки те проекты, которые сейчас не дошли до очной защиты по разным причинам. Во всех проектах есть важная социальная составляющая, но не все отвечают требованиям конкурса – не проходят по направлению государственной молодежной политики, имеют сроки реализации до 1 декабря этого года. У некоторых проектов оказались непроработаны механизмы реализации, в одном случае авторам проекта требуется оборудование. Ряд проектов мы перенаправили, например, в проект «У.М.Н.И.К.», там они вполне могут выиграть серьезные гранты. Всего в конвейере заявилось на конкурс 26 проектов».

Эксперты «Конвейера проектов» после работы с авторами идей выставили свои оценки и отобрали таким образом девять лучших идей. В финале Конвейера за своих фаворитов голосовали уже сами участники форума.

Победителями стали: Автоквест «АвтоМонополия» (Зайцев Станислав Викторович) – 30 000 рублей, квест «Бегущий волонтер» (Исаков Олег Ильич) – 30 000 рублей; по 20 000 рублей получили проекты: слет военно-патриотических клубов (Васильев Сергей Геннадьевич), лекторий «Пифагоровы штаны» (Дониченко Владислав Юрьевич), интернет-долголетие (Кецко Юлия Александровна), поэтический Слэм «Poetry Box» (Садков Руслан Сергеевич), «Своя планета» (Холопова Екатерина Андреевна); 25 000 рублей — межрайонный спортивно-творческий фестиваль работающей молодежи «Печорские игрища» (Фаюршин Руслан Загитович); 15 000 рублей — Ассоциация студсоветов СПО (Гутиева Полина Андреевна).

На большой сцене Глава Республики Коми Сергей Гапликов поздравил победителей: «Мне очень приятно, что у нас есть такая достойная смена, как вы. Ваши проекты мы будем пытаться внедрить и ваши инициативы мы будем брать на вооружение. Я верю в светлое будущее региона и развитие страны. Вы та надежная опора, на которую я рассчитываю».

По сообщению УГТУ