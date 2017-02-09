Лицеисты обсудили с вице-спикером Госсовета Коми экологии

8 февраля в Государственном Совете Республики Коми с экскурсией побывали старшеклассники Сыктывкарского технологического лицея. Ребята познакомились с музеем законодательного органа республики, портретной галереей его руководителей, встретились с заместителем Председателя Госсовета РК Валентиной Жиделевой.

Поскольку встреча с лицеистами состоялась в День российской науки, то разговор вице-спикера с лицеистами начался с темы экологии. «Сегодня сама жизнь заставляет нас обращаться к этим вопросам, менять свое отношение к технологическим достижениям человека, следить, чтобы они не наносили вред, чтобы в наших городах были «чистые» производства, а это, в свою очередь, обеспечит чистый воздух, чистые леса, чистую городскую среду, – отметила Валентина Жиделева. – Сегодня в Европе отказываются от пластиковой упаковки, отдавая предпочтение бумажным пакетам. Это колоссальный рынок сбыта для нашей бумажной промышленности и одновременно актуальное решение проблемы отходов. Ведь, как известно, целлофановый пакет разлагается в земле около ста лет».

Кроме того, вице-спикер рассказала о том, что депутаты Госсовета ежегодно проводят в учебных заведениях республики парламентские уроки. Валентина Жиделева обратила внимание ребят на то, что присутствующий на встрече сопредседатель Совета отцов Республики Коми Алексей Сандригайло, является внуком Зосимы Васильевича Панева, с 1972 по 1984 годы возглавлявшего Президиум Верховного Совета Коми АССР.

«Не спешите уезжать учиться в большие города, – посоветовала ребятам Валентина Жиделева. – Наши вузы дают знаний не меньше, тогда как в столичных вы рискуете променять образование на бренд. И главное – не бойтесь ставить перед собой амбициозные цели».

По сообщению Госсовета РК