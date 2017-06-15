Лучшие проекты «Крохаля» получат финансовую поддержку

В рамках Республиканского молодежного образовательного форума «Инноватика: Крохаль — 2017» пройдет конкурс молодежных проектов. Участники, заявившиеся на конвейер проектов, получат возможность обсудить свой проект с экспертами, получить рекомендации. Авторы лучших работ по итогам защиты получат призы в денежной форме.

«Проект – это возможность реализовать свои идеи, — говорит руководитель конвейера проектов – специалист по работе с молодежью Республиканского центра поддержки молодежных инициатив Алёна Ердякова. — У молодежи есть интересные задумки, которые при комплексной поддержке могут вылиться в стоящие вещи, которые будут работать на благо нашей республики. Многие просто не знают, как правильно оформить проект в смысловом и структурном плане, боятся ошибиться. Наша задача – направить их в нужное русло и получить в конечном итоге готовый продукт».

Проекты, представляемые на конкурс, должны быть в стадии реализации или запланированы на реализацию до 1 декабря 2017 года. Участникам необходимо зарегистрироваться на одно из тематических направлений форума «Инноватика: Крохаль — 2017», заполнить паспорт проекта и до 28 июня прислать его на электронный адрес otdel-mp@minobr.rkomi.ru/ (с указанием темы письма «Конкурс проектов»). Экспертный совет рассматривает присланные заявки и выносит рекомендации, по которым участники работают в течение всех дней форума в рамках специальных лекций. Победителей определят по итогам защиты, где и будут распределены призы в денежной форме.

Более подробную информацию по Конкурсу можно получить по телефону 301-530, а также в группах социальной сети «ВКонтакте» «Инноватика: Крохаль 2017» и «Центр поддержки молодежных инициатив».

***Республиканский молодежный образовательный форум «Инноватика: Крохаль — 2017» пройдет с 3 по 8 июля под Ухтой. К участию приглашается активная молодежь в возрасте от 18 до 30 лет. Регистрация участников на форум осуществляется посредством АИС «Молодежь России» https://ais.fadm.gov.ru/ . Заявки принимаются до 23 июня.

По сообщению Минобрнауки РК