Молодежь Емвы предложила свои идеи по развитию города

Руководство Молодежного парламента Республики Коми встретилось в Емве с Молодежным советом Княжпогостского района. Во встрече также приняли участие представители администрации района и Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми.

Участники обсудили молодежные инициативы, направленные на развитие Емвы, формы поддержки предпринимательства в муниципалитете. Молодым предпринимателям, присутствовавшим на встрече, были презентованы льготные условия ведения бизнеса на территории опережающего социально-экономического развития «Емва».

Молодые ребята уже сегодня активно участвуют в развитии своего района. Инициатива по благоустройству территории вокруг местного озера, представленная председателем молодежного совета Екатериной Вишняковой, в начале этого года была одобрена администрацией района и включена в комплексный план развития моногорода Емва.

Еще один молодой житель Емвы Роман Дорагавцев представил участникам встречи идею открытия в Емве собственного производства древесных пеллет. Он уже провел анализ источников сырья, логистики, рынков сбыта, оценил потенциальные площадки для размещения производства.

Заместитель руководителя администрации Княжпогостского района Татьяна Костина одобрила идею молодого человека, к тому же производство пеллет подпадает под виды деятельности территории опережающего развития. Она пожелала Роману воплотить идею в проект и открыть свое дело.

По итогам встречи участники договорились продолжить сотрудничество с местной администрацией по продвижению молодежных инициатив, вовлекать все больше молодых жителей в мероприятия по развитию родного города, и активно освещать свои истории успеха.

По сообщению Минпрома РК