Молодежь Коми на месте и из первых уст узнала, как строилась сочинская Олимпиада

Глава Республики Коми рассказал участникам всемирного молодёжного фестиваля в Сочи о том, как строились под его руководством главные спортивные сооружения XXII зимних Олимпийских игр. В ходе экскурсии по Олимпийскому парку ребята из первых уст узнали об удивительной истории и интересных фактах самой масштабной спортивной стройки страны.

«Олимпийский парк в Сочи может принять любое международное мероприятие любого класса и уровня, любой сложности в том числе по обеспечению безопасности. За время подготовки к Олимпийским играм в городе Сочи было построено такое же количество гостиничных номеров, как и в Москве. А это приблизительно 64 тысячи номеров, — сообщил глава региона. – Олимпийский парк за время проведения Олимпийских игр принял более 5 миллионов человек».

Строительство Олимпийского парка началось в конце 2007 года, все основные работы были закончены в 2013 году. Самым грандиозным сооружением Олимпийского парка считается стадион «Фишт», на котором прошли церемонии открытия и закрытия XXII зимних Олимпийских игр. Его величие подчёркивается образом снежной вершины. Открытые трибуны с двух торцов стадиона поражают зрителей красивейшей панорамой черноморского побережья и Кавказских гор. В честь одной из горных вершин высотой более 2800 метров был назван и стадион. В переводе с языка адыгейцев название стадиона «Фишт» имеет значение «Белая изморозь», «Седоглавая».

Стройка стадиона началась ещё в 2007 году. При проектировании этого сооружения учли все необходимые факторы, главными из которых являются безопасность гостей, спортсменов и обслуживающего персонала, а также минимальное нанесение вреда экологической обстановке местности. Стадион способен вместить в себя около 40 тысяч человек. Все зрители размещаются по четырём трибунам. Две боковые из них крыты специальным наполовину прозрачным плёночным материалом поликарбонатом, а две трибуны, расположенные по торцам стадиона, являются открытыми.

«На площади перед временным офисом «Олимпстроя» мы всегда собирали большое количество студентов, которые приезжали на олимпийскую стройку. Здесь они принимали присягу олимпийского строителя, и, получив опознавательные знаки, приступали к работе, помогали строителям. Ребята тогда получали много разных профессий, набирались опыта и мастерства», — поделился воспоминаниями Глава Республики Коми.

Вторым по величине спортивным сооружением вместимостью 12000 зрителей, является ледовый дворец «Большой», где проходили соревнования по хоккею с шайбой. Уникальный объект первого уровня сложности впервые был спроектирован российскими архитекторами и инженерами и построен в 2012 году. Крыша здания имеет форму сложного купола с размерами 140×190 метров, что повторяет очертания замёрзшей капли росы и приоткрытой жемчужной раковины. Здание имеет шесть уровней, располагающихся в подземной стилобатной части в виде искусственного восьмиметрового холма и наземной части.

Глава региона отметил, что все спортивные сооружения были построены по индивидуальным и уникальным проектам. Многие элементы согласовывал лично глава государства – Президент России Владимир Путин.

«Вы видите парк перегорожен трассой Формулы-1. Она создавалась вместе с олимпийским парком. Приходилось совмещать совершенно разные стандарты подготовки покрытий. Потому что для олимпийского парка требования одни, а для Формулы-1 совершенно другие. В результате нам удалось согласовать все параметры, и появилась трасса Формула-1, которая создавалась к открытию Олимпийских игр. Никто даже не понял, почему цвет покрытия отдельных участков в Олимпийском парке отличается от цвета покрытия других», — рассказал Сергей Гапликов.

Своим необычным дизайном впечатляет крытый конькобежный центр «Адлер-Арена». Комплекс имеет вид стандартного овального стадиона, длина которого составляет 400 метров, с двумя соревновательными ледовыми дорожками. Овальная форма здания выдержана и по всему его фасаду. Оригинальное оформление тонированными витражными окнами усиливает впечатление. Общая площадь двух этажей сооружения составляет более 50 тысяч квадратных метров, а высота здания достигает 25 метров.

В Олимпийском парке также расположены: ледовый дворец спорта «Айсберг», малая ледовая арена «Шайба», арена для кёрлинга «Ледяной куб», две тренировочных арены, площадь для награждения победителей «Медаль-Плаза», олимпийская деревня, главный медиа-центр, гостиницы.

В завершение экскурсии участники сфотографировались на фоне Чаши Олимпийского Огня и записали видеоприветствие для жителей Республики Коми.