Молодежь «Крохаля» узнала о разных сторонах волонтерства

5 июля на площадке «Волонтерство» участники седьмого республиканского образовательного молодежного форума «Инноватика: Крохаль» общались с волонтерами-медиками, волонтерами-экологами и волонтерами-руководителями.

Утром прошла встреча участников с региональным координатором ВОД «Волонтеры медики» Миланой Босенко. Темой встречи являлись медицинское волонтерство и пропаганда здорового образа жизни.

Волонтерами этого направления становятся студенты-медики. Именно они оказывают помощь после чрезвычайных ситуаций, помогают проводить профилактические мероприятия социально значимых заболеваний, предоставляют свою помощь в кабинетах профилактики – специальные павильоны, где специалисты проводят осмотры, а волонтеры помогают им на местах. Быть волонтером-медиком – это нести большую ответственность и хорошо разбираться в своем деле. Также во время мастер-класса эксперт обсудила с участниками способы популяризации здорового образа жизни.

В наши дни ЗОЖ в моде, но, к сожалению, не все ему следуют, поэтому необходимо выработать как можно больше новых подходов пропаганды. Участники предлагали способы, которые уже используются в их городах, например, глава одного из муниципалитетов каждое утро выходит на пробежку, а вместе с ним и жители. Вот такой пример и многие другие не менее интересные предложения вносили участники площадки.

После непродолжительного перерыва представители площадки «Волонтерство» встретились с двумя другими не менее интересными спикерами. Перед участниками выступили Координатор волонтерских программ национального парка «Югыд Ва» Ксения Стаценко и главный специалист по реализации проектной деятельности регионального отделения политической партии «Единая Россия» в Республике Коми Анна Душейко.

Девушки рассказали участникам об экологическом и международном волонтерстве. Принципом последнего является своего рода бартер – узнавая культуру другой страны, оказывай помощь. Экотуризм подразумевает под собой ответственное путешествие, содействие охране природы. Волонтеры этого направления обучают языку, помогают в работе по восстановлению после различных катаклизмов, оказывают помощь в археологических раскопках.

Ксения также рассказала о самом большом национальном парке в Европе «Югыд Ва». В парк съезжаются туристы из разных стран мира. Они проводят работы по облагораживанию территорий, благоустройству троп в гору, устанавливают информационные стенды, убирают мусор, а взамен они получают моральное удовлетворение от прекраснейших видов, а также от возможности сделать нечто хорошее и полезное. Спикеры объяснили: чтобы попасть в тур, не обязательно обладать большим опытом волонтерства, достаточно понимать лишь основные аспекты этой деятельности.

Ну а завершением образовательной программы для форумчан-волонтеров стала встреча с руководителем общественной детской организации «Школа волонтеров» Галиной Бекаревич и начальником центра развития волонтерства в Республике Коми Государственного автономного учреждения «Республиканский центр поддержки молодежных инициатив», федеральный тренер-стажер Ассоциации тренеров Российского союза молодежи Ольгой Бабюк. Девушки на своем примере рассказали, как привлечь к волонтерской деятельности подростков, а также о своих проектах.

По сообщению УГТУ