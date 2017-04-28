Молодежь «порулила» Усинском

28 апреля на один день депутаты Молодежного парламента и общественные помощники сельских глав приняли на себя роли руководителей муниципалитета. Деловая игра «Час власти» в администрации Усинска завершилась итоговым совещанием. На нем участники игры смогли поделиться своими наработками.

Перед молодыми парламентариями стояла не простая задача: предложить решения по благоустройству города. Молодежь заранее начала вникать в суть своей задачи и переработала «Правила по благоустройству города». Все замечания и предложения сотрудники администрации взяли на «карандаш» и предложили парламентариям включиться в проработку вплоть до принятия документа.

В ходе работы, молодые депутаты столкнулись со многими сложностями, оказалось, что решать проблемы города – очень не простая задача.

В конце мероприятия были подведены итоги, молодые политики поделились своими впечатлениями, полученными в течение дня.

Мэр Усинска Станислав Хахалкин и глава Совета города Николай Такаев выразили желание поработать с Молодежным парламентом вновь, и Днем самоуправления взаимодействие не ограничить. В конце события молодым политикам вручили сертификаты участников и памятные футболки от администрации.

По сообщению Молодежного центра Усинска