Молодежное правительство договорилось о сотрудничестве с Усинском

9 января состоялась встреча члена Молодёжного правительства Екатерины Батенковой с начальником отдела молодежной политики МО ГО Усинск Антониной Вокуевой. В ходе беседы они обсудили вопросы, волнующие усинскую молодежь, обменялись опытом проведения молодёжных форумов.

Антонина Вокуева передала Молодёжному правительству брошюру с материалами межмуниципального молодёжного образовательного форума «Форум активной молодежи», который прошёл в Усинске 2 и 3 декабря. Молодежный форум в Усинске – это новая традиция для усинской молодёжи. Форум направлен на то, чтобы помочь молодым людям с профессиональной и общественной самореализацией. Различные форумы активно проводятся в Усинске с 2013 года.

Итогом встречи члена Молодёжного правительства и начальника отдела молодёжной политики Усинска стала договоренность о сотрудничестве с муниципалитетом по вопросам молодёжи.

По сообщению Молодежного правительства РК