Молодежное правительство Коми отчиталось о своей работе

Молодёжное правительство Республики Коми начало свою работу в мае текущего года. 20 активных, неравнодушных ребят из разных вузов и районов Республики Коми, пройдя строгий отбор стали членами нового органа и приступили к активной деятельности, в соответствии с поставленными Главой региона задачами и планом работы на год.

За истекшие полгода ребята приняли участие во множестве самых разнообразных мероприятий. Первым делом, наше правительство вступило в Ассоциацию молодёжных правительств России, регион был достойно представлен на Всероссийском слёте молодёжных правительств, который прошёл в мае 2016 г. в городе Воронеж.

С 29 июня по 3 июля члены Молодежного правительства занимались организацией и ведением собственной площадки «Создадим Республику Коми вместе» на Республиканском образовательном форуме «Инноватика: Крохаль-2016». В это же время остальные члены Молодежного правительства во главе с председателем приняли участие во Всероссийском образовательном форуме «Ладога». Приятным итогом участия в форуме стал выигрыш гранта в 100000 рублей на реализацию проекта «Кино о Коми».

Молодёжное правительство активно влилось в работу органов исполнительной власти Республики Коми. Члены Молодежного правительства приняли участие в трех заседаниях правительства Республики Коми, в рабочих совещаниях на базе Государственного Совета Коми, в круглых столах на базе Общественной палаты Республики Коми и Общественной приёмной Главы Коми, ряде других официальных мероприятий. К этому направлению также можно отнести многочисленные встречи «без галстуков» — неформальное и честное общение со «старшими коллегами» из отраслевых министерств.

Отметим также, что 11 членов Молодежного правительства прошли стажировки в министерствах Республики Коми.