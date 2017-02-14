Молодежное правительство Коми поучаствует в проведении Коми КВН и конкурса красоты «Райда»

В рамках закрепления за министерствами 10 февраля члены Молодёжного правительства побывали на встрече с министром национальной политики Республики Коми Еленой Савтенко и начальниками отделов ведомства: Светланой Курлыгиной, Мирой Чуяшковой, Мариной Жуковой и Еленой Боле.

В ходе встречи министр выразила пожелание, чтобы члены Молодёжного правительства не только принимали живое участие в некоторых проектах министерства, но и стали соорганизаторами и кураторами некоторых из них.

По итогам совещания было принято решение, что Молодёжное правительство станет партнёром министерства в проведении таких мероприятий, как Коми КВН и конкурс красоты коми девушек “Райда”, которые пройдут в этом году.

Также молодые люди готовятся подключиться к работе по проектам, готовящимся к 95 и 100-летию республики.

По сообщению МП РК