Молодежное правительство Коми разработало логотип «Народного бюджета»

Молодежным правительством Республики Коми при участии Администрации Главы РК, Министерства финансов РК и Министерства образования РК был разработан и утвержден логотип проекта «Народный бюджет».

Центральный образ логотипа – это аббревиатура НБ (Народный бюджет). Логотип исполнен в цветах национального флага республики с элементами коми-орнамента. Подобное исполнение придаёт эмблеме уникальности, узнаваемости и причастности к нашему региону.

Мы уверены, что этот логотип будет достойно представлять Республику Коми и проект «Народный бюджет» в сентябре этого года в Уфе на тематическом форуме с участием стран БРИКС, предметом обсуждения которого станет практика инициативного бюджетирования – системы поощрения местных инициатив.

По сообщению проекта «Активный регион»