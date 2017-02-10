Молодежное правительство поучаствует в принятии бюджета Коми

9 февраля состоялась встреча представителей Молодежного правительства Республики Коми с Александром Комлевым — заместителем министра финансов Республики Коми и Натальей Синицкой — начальником отдела методологии бюджетного процесса.

Встреча была посвящена обсуждению направлений и мероприятий сотрудничества. Планируется, что молодые правители примут участие в качестве экспертов в публичных слушаниях по проекту закона Республики Коми о республиканском бюджете и по проекту закона Республики Коми об исполнении республиканского бюджета за отчетный финансовый год. Стоит отметить, что члены Молодежного правительства уже имели опыт участия в подобных мероприятиях.

Наталья Валерьевна сообщила, что в нашей республике ежегодно составляется рейтинг муниципальных районов и городских округов по уровню открытости бюджетных данных. Молодежное правительство изучит разработанную в 2016 году Министерством финансов Республики Коми Методику проведения мониторинга и составления рейтинга муниципальных районов и городских округов Республики Коми по уровню открытости бюджетных данных, для дальнейшего сотрудничества в этом направлении. В перспективе – активисты смогут дать свою, независимую, оценку муниципалитетам.

Еще одно направление, в котором планируется сотрудничество – повышение финансовой грамотности населения Республики Коми. Члены Молодежного правительства окажут содействие в проведении регионального конкурса проектов по представлению бюджета для граждан. Также рассматривается возможность проведения интерактивных занятий, деловых игр и мастер-классов с участием различных экспертов в области финансов для старшеклассников.

Помимо всего прочего, Александру Комлеву и Наталье Синицкой был презентован проект Молодежного правительства «Синергия», а также, обозначены возможные варианты сотрудничества в рамках проекта.

Следующая встреча представителей Министерства финансов РК и Молодежного правительства РК запланирована на начало марта, для более детального обсуждения намеченных к реализации идей.

По сообщению МП РК