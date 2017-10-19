Молодежному Совету Ухты требуются депутаты

Объявлен прием заявлений кандидатов в депутаты Молодежного Совета при руководителе администрации МОГО «Ухта». В состав Молодежного совета включаются представители общественных объединений, представители учащейся, студенческой и работающей молодежи города, а также самовыдвиженцы.

Требования к кандидату в депутаты Молодежного совета

￼ возраст – от 17 до 35 лет,

￼ активная жизненная позиция,

￼ неравнодушие к жизни молодежи города,

￼ инициативность.

Отбор кандидатов в депутаты будет произведен на основании заявления, по результатам анкетирования и презентации проекта. Заявление, анкету и проект необходимо до 17 ноября 2017 года предоставить в отдел по делам молодежи (ул. Первомайская, д. 22, каб. 119).

Молодежный совет при руководителе администрации МОГО «Ухта» является выборным консультативно-совещательным органом и осуществляет свою деятельность на общественных началах. За 8 лет работы Совету удалось провести ряд социально значимых мероприятий. Среди проведенных мероприятий творческие, профилактические, патриотические и спортивные.

Более подробно о выборах в Молодежный совет при руководителе администрации МОГО «Ухта» можно узнать в отделе по делам молодежи по телефону 760515.