Молодежный агрофорум «Ростов» ждет участников

C 7 по 12 сентября 2017 года в рамках молодежного форума «Ростов» пройдет всероссийская смена «Молодые аграрии: агроэкология». Участниками станут более 500 молодых людей со всей страны, сферой профессиональных интересов которых является агропромышленный комплекс. Регистрация участников уже открыта в АИС «Молодежь России».

Форум «Ростов» вновь собирает молодежь, которой интересно расти в одной из самых перспективных и динамично развивающихся отраслей – сельском хозяйстве.

Основная цель Форума – создание площадки c интенсивным образовательным процессом, на которой молодые люди смогут продемонстрировать свой талант, приобрести дополнительные знания по различным направлениям, познакомиться с ведущими экспертами в отрасли, найти единомышленников и друзей, получить общественную и государственную поддержку своих социально значимых инициатив.

Программа форума включает образовательные мероприятия, в рамках которых участники рассмотрят вопросы современных экологических технологий в агропромышленном комплексе, а также мастер-классы и выставки, направленные на содействие в профессиональном становлении в отрасли и личностном развитии.

Кроме того, на форуме пройдут интерактивы, связанные с тематикой смены, содержательные лекции от профильных экспертов, а также интенсивные тренинги по развитию надпрофессиональных компетенций: коммуникативности, умению работать в команде, постановке и достижению цели, публичным выступлениям.

В рамках смены для участников пройдет грантовый конкурс. Лучшие инициативы, по мнению экспертной комиссии и самих участников, получат грант на реализацию в размере от 100 до 300 тыс. рублей.

Помимо образовательной программы на Форуме запланированы культурные и спортивные мероприятия.

Приглашаем студентов и аспирантов сельскохозяйственных вузов по направлению «Агроэкология», молодых ученых и специалистов по сельскохозяйственной экологии, почвоведению, агрохимии, земледелию, растениеводству, животноводству принять участие во всероссийской смене «Молодые аграрии: агроэкология».

Зарегистрироваться необходимо в Автоматизированной информационной системе «Молодежь России». Выбрать Молодежный форум Южного федерального округа «Ростов» — всероссийская смена «Молодые аграрии: АгроЭкология».

Организаторами форума выступают Аппарат Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе, Федеральное агентство по делам молодежи, Правительство Ростовской области и Комитет по молодежной политике Ростовской области.

По сообщению Росмолодежи