Молодежный форум «Respect» сплотит Койгородскую молодежь

29 июля Койгородский район третий год подряд примет молодежный форум «Respect». На этот раз организаторы решили сделать его межпоселенческим, чтобы больше сплотить молодежь, живущую в районе. В этом году он примет около сотни участников.

Как сообщила лидер молодежного движения Койгородского района, депутат Совета МР «Койгородский» Юлия Данилова, в программе форума три образовательные площадки: волонтерство, целеполагание, искусство говорить. Их проведут региональные эксперты. Во второй половине субботы состоятся туристические соревнования, спортивные эстафеты, интеллектуальная игра, посвященная Году экологии в России. Вечером участников ждет игровая дискотека.

Форум пройдет на территории сельского поселения Ужга, в местечке «Поляна невест», что в нескольких километрах от Койгородка. В прошлом году эта площадка была благоустроена, появилась большая беседка, качели и мостик.

«Мы надеемся, что форум даст толчок дальнейшему развитию молодежной политики в районе, поспособствует закреплению активной сельской молодежи, ну и, конечно же, сплотит участников», — отметила Ю.Данилова.