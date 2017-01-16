Молодежный парламент научит финансовой грамотности детей-сирот

12 января прошла очередная встреча депутатов Молодёжного Парламента и активной молодежи региона. Студентка Сыктывкарского государственного университета Мария Кириллова поделилась идеей о помощи в социализации детей из Детского Дома N1. Мария уже много лет является членом попечительского совета интернатного учреждения. Молодые парламентарии поддержали инициативу и поручили комитету по социальной политике проработать участие депутатов парламента и резервистов в социализации детей-сирот.

Заместитель председателя МП РК Игорь Филиппов посетит детский дом с тренингом о финансовой грамотности для молодежи. Ведь с совершеннолетием на ребят сваливается огромный «ком» не только прав, но и обязанностей, с которыми они не сталкивались, находясь под опекой государства.

Председатель комитета по развитию молодежного самоуправления Павел Белорусов расскажет о бытовых вопросах и об образовании и профориентации, с которыми сталкивался сам, находясь в учреждении подобного типа в 10-11 классах, проживая в НАО.

Ещё одной из обсуждаемых тем встречи являлся вопрос о реализации проекта «Спортивный Сыктывкар». Павел Белорусов рассказал о том, что в рамках проекта уже достигнута договорённость о провидении игр в спортивном зале на базе одного из учебных заведений Сыктывкара. В ближайшее время у молодёжи Сыктывкара появится возможность бесплатно посещать спортзал и принимать участие в играх (волейбол и др.)

Также Павел рассказал о том, что проект не будет ограничиваться залами — «такой формат как «футбол на снегу» тоже будет присутствовать, и это зависит от самих граждан, которые смогут предлагать подобные мероприятия через специальную группу «Вконтакте».

В IV созыв молодежного парламента Коми вошла член Совета молодых ученых и преподавателей Сыктывкарского государственного университета Сабина Гуляева.

Председатель МП РК Олег Бекетов представил предложения Совета МУПа к депутатам парламента о содействии в решении части задач Департамент научной и проектно-инновационной деятельности, а именно:

1.Техническое обеспечение научно-инновационной деятельности ВУЗа, совместно с кафедрами факультета.

2. В создание научных образовательных комплексов ориентированных на разработку и использование в учебном процессе новейших достижений науки и техники.

3.Развитие научно-инновационной деятельности. Развитие производственно-технической инфраструктуры.

4. Привлечение бизнес-структур к реализации перспективных направлений инновационного развития.

Вопросы взаимодействия с Сыктывкарским госуниверситетом будет курировать комитет молодежного парламента по развитию экономики, председатель Александр Мелихов.

Игорь Филиппов поставил цель — реализовать проект «Уличные музыканты». Для объединения творческих коллективов города и площадки для «проб собственных сил» молодых студентов колледжа и факультета искусств, поделился опытом реализации проекта летом 2016 года.

По сообщению Молодежного парламента РК