Молодежный парламент Усинска встретился с руководством города

В субботу 4 февраля состоялась встреча Молодежного парламента Усинска с Главой городского округа — председателем Совета МО ГО «Усинск» Н.З. Такаевым и руководителем администрации МО ГО «Усинск» С.Ю. Хахалкиным. Многие проекты Молодежного парламента уже воплощены в жизнь и даже стали некой визитной карточкой Усинска. Это арт-объект «Комар», Молодежная аллея.

На встречу молодежь пришла с новыми идеями. Среди них и спортивные, и благотворительные, и экологические. Руководители города всегда рады дерзким, креативным, ярким инициативам и готовы поддержать их.

В этот же день в стенах «Усинского политехнического техникума» для депутатов Молодёжного парламента коуч, бизнес-тренер А.Покровский провел первый модуль экспресс-курса по ораторскому мастерству: «Оратор XXI века». На тренинге царила атмосфера открытости и доброжелательности. Парламентарии продемонстрировали фееричные выступления, задавали острые вопросы ведущему. В будущем мастерство публичного выступления поможет молодым политикам для их профессионального роста.