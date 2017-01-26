Молодежный парламент Усинска готовит «Фестиваль Комара»

Сегодня состоялась IV сессия Молодежного парламента IV созыва МО ГО «Усинск». На повестке дня были выслушаны отчеты по подготовке к реализации проектов: Спортивный марафон «Подтягивайся!», «Центр города», Благотворительный маркет, Скейт-парк, «Фестиваль Комара».

Обсудили организацию и проведение деловой игры «Час власти» в рамках Дня Самоуправления, который состоится 21 апреля, а также организацию образования молодого депутата с целью профессионального роста. Шла речь о проведении тренингов, личных встреч с депутатами Совета города. Рассмотрели вопрос довыборов депутатов и выборов Президиума Молодежного парламента.

Благодаря Молодежному парламенту были реализованы проекты по обновленной Аллеи Молодежной, создание единого интернет-портала для молодежи сайта «Усинскмолод», реализация кинопроекта «Лица нашей Родины», проведение «Пикника» в День молодежи, участие в межмуниципальном молодежном образовательном «Форуме активной молодежи», организация субботников по благоустройству памятного места «Полярный круг» и сквера Комару и другие.

Отдел молодежной политики Усинска