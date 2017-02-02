Молодежный проектный комитет вернут?

Второе заседание партийного дискуссионного клуба в КРО «Единой России» решили посвятить актуальным вопросам молодежной политики и ее развитию. Впрочем, молодых людей среди присутствующих было меньше половины.

Модератор дискуссии Григорий Спичак отметил, что громадное число молодых людей готовы активно выйти на политическую сцену, но пока их там не видно. И те, кто проявлял себя на различных форумах, куда-то пропали. Один из таких активистов, член Молодежного правительства РК Олег Тулубенский сказал, что участие в форумах дало ему новые навыки, которые он использует в работе над республиканскими проектами, вроде «Путешествия флага Коми». Так нужно ли специально воспитывать будущих лидеров, или они появятся сами собой?

Экс-руководитель экс-агентства по молодежной политике Коми, а ныне директор Воркутинского горно-экономического колледжа Виктор Тельнов заявил, что опыт предыдущих Школ молодых лидеров показывает: когда доходило дело до привлечения молодых лидеров к работе, тут все и обрушивалось. Основная проблема — отсутствие социального лифта.

«Надо понять, для чего мы готовим молодых лидеров», — высказал мысль его коллега, директор Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа Дмитрий Беляев. И рассказал о республиканском образовательном форуме «Инноватика: Крохаль», на котором обучали отраслевых лидеров. Например, попросил «Юрган» подготовить специалистов, они открыли медиа-площадку, которая собрала интересующуюся журналистикой молодежь.

Депутат Государственной Думы России Ольга Савастьянова заметила, ей в жизни помог Комсомол, научил решать проблемы и общаться.

Ее заинтересовал возникший в 2012 году, но через три года прекративший свое существование Проектный комитет. Тогда молодежь могла заявлять свои идеи высокопоставленным экспертам и в случае, если проект был интересен, получать методическую, организационную и даже финансовую помощь на его реализацию. Благодаря ему появились некоторые интересные проекты, которые доказали свою жизнеспособность. Например, клуб смешанных единоборств «ММА-Север». Учитывая, что Проектный комитет отметили и другие участники дискуссии, можно предположить, что он снова заработает.

Илья Баканов

Фото Антона Пархачёва