Молодёжь Коми хочет быть услышана

В Общественной палате Республики Коми состоялась рабочая встреча по вопросам реализации молодёжной политики в регионе. С инициативой провести данное мероприятие в Общественную палату обратились студенты столичных вузов и ссузов.

Представители студенческого сообщества поделились мыслями о желании быть полезными обществу, но у них нет уверенности в том, что их идеи найдут поддержку у органов власти. А кто-то из ребят вовсе считает, что государственные органы – это Олимп, куда не попасть. Студентка Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина рассказала, как власти могут отбить всё желание у молодых активистов что-то предлагать своё: «Когда-то у нас был интересный проект, и мы пришли с ним в Министерство культуры, чтобы там нам помогли его реализовать. Нас поддержали, но предложили кое-что поменять в проекте, потом ещё что-то, и ещё… Сначала эти предложения носили рекомендательный характер, но со временем они стали уже больше похожи на требования. В нём столько всего поменяли, что у нас пропало желание им заниматься. Потому что в какой-то момент мы поняли, что это уже не наш проект: мы его больше не узнаём…»

Студенты считают, что молодежным образованиям необходимо объединяться. Как вариант, в Республике Коми может появиться координирующий орган, который, кроме всего прочего, аккумулировал бы информационный ресурс: куда можно обратиться со своими инициативами, какие есть молодёжные объединения, которые могли бы помочь, стать партнерами в реализации интересных проектов. Это может значительно повысить уверенность у молодежи в решении организационных вопросов.

Председатель Общественной палаты Республики Коми Галина Киселёва предложила на следующей встрече обсудить те проекты, которые уже есть у ребят: «Я вижу, здесь собрались по-настоящему заинтересованные ребята, у которых есть желание самореализоваться. Думаю, что разработчикам программы будут интересны ваши идеи и проекты, которые войдут в программный документ по реализации молодёжной политики в регионе. Мы вместе должны принять участие в его разработке и обсуждении проекта документа с привлечением всех заинтересованных лиц. Тогда программа станет по-настоящему вашей, живой, и вам захочется её воплощать в жизнь».

Стоит отметить, что изначально встречу планировалось провести в формате круглого стола с участием представителей органов власти. Однако, по мнению организаторов встречи, от смены формата мероприятие только выиграло: разговор получился откровенным и заинтересованным. Студент, помощник Председателя Общественной палаты Коми Владислав Дониченко, отметил: «Несмотря на смену формата и цели встречи, она не потеряла свою актуальность и важность. Иногда необходимо «спустить пар» и обсудить проблемы, пути их решения в узком кругу лиц, которым есть, что сказать друг другу. Я уверен, что итоги встречи выльются в реально работающий инструмент по взаимодействию между государством и обществом в вопросах молодёжной политики».

По сообщению Общественной палаты РК