Молодёжное правительство Коми готово готово бороться с терроризмом

В среду, 8 февраля члены Молодёжного правительства встретились с Председателем Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Александром Бурцевым и начальником отдела по профилактике терроризма, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и проведению эвакуационных мероприятий Владиславом Бадером.

На встрече достигнуты договоренности о сотрудничестве Молодёжного правительства и ведомства в вопросах по информационному содействию антитеррористической профилактики. В марте — апреле этого года Молодёжное правительство проведёт ряд антитеррористических мероприятий среди старших школьников и студенческой молодёжи в виде курса лекций на тему контрпропаганды терроризма. Молодёжное правительство совместно с Комитетом Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций на основании имеющихся методических рекомендаций совместно разработают этот курс лекций. «Терроризм без будущего, будущее без терроризма» — под таким лозунгом пройдёт одна из акций по информированию молодёжи.

Как подчеркнули в ведомстве, очень важно, чтобы информация поступила к молодёжи от таких же молодых людей. Это поможет повысить эффективность её восприятия юным поколением.

«Борьба с терроризмом — это вклад каждого в будущее нашей страны. И в этой борьбе не нужны посредники, а нужны участники,» — подчеркнул Председатель Комитета Александр Бурцев.

По сообщению Молодежного правительства РК