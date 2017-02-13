Молодёжное правительство встанет на защиту экологии

На прошлой неделе закреплённые за министерством промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми члены Молодёжного правительства и активисты встретились с сотрудниками ведомства.

На встрече от министерства присутствовали Кривошеин Андрей — начальник отдела лесопромышленного комплекса – заместитель начальника управления лесной, лёгкой промышленности и машиностроения, Пьянков Виктор– начальник Отдела нефтяной и газовой промышленности и другие представители подразделений ведомства.

На встрече закреплённые члены Молодёжного правительства Пётр Вусатый и Александра Шмелёва предложили министерству свои проекты: «Клуб молодых инженеров» и «Экологическая карта».

В свою очередь министерство пригласило Молодёжное правительство подключиться к экологическим акциям, направленным на сохранение природы Республики Коми в качестве организаторов, информационного сопровождения, разработки акций. Это мероприятия, традиционно проводимые министерством в течение года: «Зелёная Весна», «День эколога», «Речная лента» и «Зелёная Россия». Члены Молодёжного правительства выразили готовность поработать в данном направлении, поучаствовать в вышеперечисленных событиях не только лично, но и помочь с привлечением волонтёров из числа молодёжи.

Также активистам Молодёжного правительства было предложено организовать информационное освещение проектов министерства и принять участие в разработке ряда мероприятий по направлению «Биотопливо» и «Использование газомоторного производства». В данном направлении Молодёжное правительство уже готовится принять участие в организации выставки, посвящённой биоэнергетике, которая состоится 15 марта.