Молодёжное правительство выступит оператором набора народных дружинников в Коми

В министерстве юстиции Республики Коми 31 января прошло собрание по вопросу привлечения молодёжи к работе народных дружин. На встрече от молодёжного правительства РК присутствовал Пётр Вусатый.

Главным итогом встречи была принято решение о сотрудничестве и взаимодействии. Молодёжное правительство выступит оператором набора народных дружинников в Республике Коми.

*** Народная дружина определяется Законом как основанное на членстве общественное объединение, участвующее в охране общественного порядка во взаимодействии с органами внутренних дел (полицией) и иными правоохранительными органами, органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Народный дружинник – гражданин Российской Федерации, являющийся членом народной дружины и принимающий в ее составе участие в охране общественного порядка.

В народные дружины принимаются на добровольной основе граждане Российской Федерации, достигшие возраста восемнадцати лет, способные по своим деловым и личным качествам исполнять обязанности народных дружинников.