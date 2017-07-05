Молодой сенатор покритиковал современную молодежь
Специальным гостем седьмого республиканского образовательного молодежного форума «Инноватика: Крохаль 2017» стал член Совета Федерации от Коми Дмитрий Шатохин. Сегодня сенатор выступил на форуме с лекцией «Молодежная политика в современных условиях», представив участникам свой взгляд на молодежную политику в стране.
Встреча с сенатором состоялась на главной лекционной площадке форума, где собрались почти все его участники, многие из которых задействованы или непосредственно работают в сфере молодежной политики. Как отметил сам Дмитрий Шатохин, он тем или иным образом связан с молодежной политикой с 2000 года, поэтому обладает определенным экспертным мнением по этой теме, о котором и планируется поведать присутствующим.
В начале выступления спикер кратко рассказал о текущих системных проблемах в российской экономике, в частности, о государственном долге, снижении ВВП и росте бедности среди населения. Дмитрий Шатохин привел шесть факторов, по его мнению, тормозящих экономику страны: консервативная модель управления, усиление централизации, ограниченные возможности бюджета, квазигосударственная экономика, высокий приоритет национальной безопасности, а также снижение социальной активности населения.
Отдельно Дмитрий Шатохин остановился на последнем пункте, приведя в качестве примеров низкую явку на последних российских выборах, тенденцию к сокращению числа НКО и проектов, участвующих в грантовых конкурсах различных уровней. По его мнению, причиной подобной тенденции является смена портрета современного молодого человека.
— Молодежь перестал интересовать «мир во всем мире», как это было воспитано в советское время. Сейчас молодых людей интересует их внутренняя повестка. Здоровье, семейное благополучие и личная безопасность — на первом месте, — отметил Дмитрий Шатохин.
По мнению эксперта, сейчас страна нуждается в серьезных инновационных изменениях, однако нынешнюю молодежь трудно сподвигнуть на инновации, и как переломить этот диссонанс — неизвестно.
Дмитрий Шатохин привел результаты проведенного среди молодежи соцопроса на тему: «Какой должна быть молодежная политика?». На первом месте – помощь в трудоустройстве и поиске работы по профессии, на которую указали 65% респондентов. На втором – поддержка молодых семей, консультации для молодых родителей, жилищные вопросы, в которых нуждаются 38% опрошенных. Только 36% участников опроса заявили о необходимости расширения участия молодежи в принятии политических решений, а также об увеличении количества молодых людей в органах государственной власти. Комментируя эти цифры, Дмитрий Шатохин сообщил, что сейчас в Госсовете Коми нет ни одного депутата в возрасте до 30 лет, а в России средний возраст госслужащего составляет 39 лет.
Решению вопросов в сфере молодежной политики, по убеждению Дмитрия Шатохина, должно способствовать принятие соответствующего закона на федеральном уровне. В документе планируется утвердить федеральный стандарт молодежной политики, установить четкий правовой статус молодежи, органов управления по делам молодежи и организаций, работающих с молодежью, а также решить другие системные вопросы в части правового регулирования.
Как сообщил Дмитрий Шатохин, концепция законопроекта уже составлена и 10 июля группа сенаторов представит ее спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, предложив взять этот документ за основу, создать рабочую группу и довести законопроект до принятия.
Отвечая на вопросы участников форума, сенатор отметил, что в отсутствии законодательной базы сейчас главными двигателями молодежной политики являются в первую очередь вузы. По мнению Дмитрий Шатохина, приоритеты должны быть расставлены таким образом, чтобы молодежная политика была кадровым ресурсом для всех отраслей экономики и двигателем инноваций и изменений в стране.
Напомним, в этом году седьмой республиканский молодежный образовательный форум «Инноватика: Крохаль 2017» проходит с 3 по 8 июля. Участники на восьми образовательных площадках работают с экспертами и спикерами по направлениям «Ты – предприниматель», «Кадры государственной молодежной политики», «Молодежные медиа», «Волонтерство», «Молодежное самоуправление», «Технопарк», «Патриотизм» и «Творчество». Организаторами форума «Инноватика: Крохаль 2017» выступают Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет», ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина», ГАУ Республики Коми «Республиканский центр поддержки молодежных инициатив».
По сообщению УГТУ
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